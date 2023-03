Romeo Santos concretó un exitoso concierto en Santiago, en el marco de su gira por el país. El show dejó varias postales, una de ellas relacionada a Sabrina Sosa.

Resulta que en medio de la performance del artista, de origen estadounidense, comenzó a intercambiar miradas con la modelo, quien estaba sentada en primera fila observando todo.

El coqueteo entre ambos se siguió dando, hasta que el cantante se agachó en la punta del escenario e invitó a Sosa a que se acercara. Una vez allí le ofreció su mejilla para que le diera un beso.

No obstante, justo antes de que eso se produjera el artista movió su rostro y ambos se dieron un ‘piquito’, generando aplausos de parte del público.

Concierto de Romeo Santos

Posteriormente, Sabrina Sosa indicó a radio ADN que había cantado todas las canciones de Romeo Santos, añadiendo que le sorprendió que la invitara hacia ese lugar.

“Primero me tomó la mano, y yo dije ‘no, no puede ser’. Hasta que viene la parte del beso, que fue sorpresa para mí, me encantó. Te mira fijo, yo creo que lo hace con varias, pero me gané el beso”, indicó.

“Él dijo que le diera un beso y me indicó su mejilla, yo dije ‘obvio’. Ahí corrió la cara, como me había señalado la mejilla. No me lo esperaba, pero lo agradezco, feliz”, agregó.

Hay que señalar que, en redes sociales, la situación tuvo algunos atisbos de crítica. Muchos incluso lo compararon con lo ocurrido con Arturo Walden, El Kiwi, y Pamela Leiva durante el Festival de Viña del Mar.