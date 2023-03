La cantante chilena de las rancheras, Carolina Molina, también conocida como ‘La Rancherita’, reveló recientemente que fue víctima de una estafa por parte de un emprendimiento de colchones con el que había comenzado un negocio hace un año.

Fue en abril de 2022 cuando la artista comentó sobre este acuerdo económico, con el que se mostró bastante ilusionada, puesto que tendría la posibilidad de ayudar a otras personas. El emprendimiento fue llamado “Colchones La Rancherita”.

“Mientras pueda contar con algún stock para poder apoyar a gente necesitada. Por ese lado me gustó harto, entonces me atreví a hacerlo”, comentó para La Cuarta en ese entonces.

Sin embargo, a un año de iniciado el negocio las cosas no prosperaron bien. Además, la artista que también triunfa en el extranjero, confesó haber mantenido un romance con la persona con la que hizo el acuerdo económico, por lo que aquello complicaría las cosas.

Carolina Molina no pudo cumplir sus propósitos solidarios

“Me estafaron de nuevo (…). Hubo un arreglo ahí con una persona que tenía una empresa, a la cual yo le hacía publicidad en las redes sociales. Después, lamentablemente, me puse a pololear con esa persona y al mezclar las cosas no surgió algo muy bueno“, reveló en entrevista con Página 7.

Asimismo, contó que sus propósitos solidarios no se cumplieron. “La intención para mí era tener esta marca, para, en el tiempo, ayudar a hacer obras y empecé a exigir esa parte que estaba conversada, de que había que apoyar”, aseguró.

A pesar de ello, sus intenciones no fueron escuchadas. “Yo puse mi nombre en los colchones para esto y ahí vi que no era la misma intención, así que mejor me corrí raudamente. Todo se derrumbó, pero fue cortito“, concluyó.