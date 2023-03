Ke Huy Quan cumplió con los pronósticos y logró el óscar al mejor actor secundario por su papel en “Everything Everywhere All at Once” durante la 95 edición de los galardones de la Academia de Hollywood.

“Mi madre está viendo esto en casa. Mamá, tengo un óscar. (…) Pensaba que esto solo pasaba en las películas pero me ha ocurrido a mí”, expresó entre lágrimas el intérprete vietnamita tras recibir la estatuilla de manos del ganador en este apartado el año pasado, Troy Kotsur.

Lee también... Jueves 01 Enero, 1970 | 00:00

Huy Quan pugnaba en este apartado con Brendan Gleeson y Barry Keoghan (“The Banshees of Inisherin”); Brian Tyree Henry (“Causeway”) y Judd Hirsch (“The Fabelmans”).

Su historia es bastante particular, ya que nació en Vietnam del Sur y vio obligado a huir junto a su familia hacia Estados Unidos, país al que llegó en 1978.

Sólo un año después fue descubierto en California por el director de Indiana Jones y el templo maldito, película donde finalmente interpretó a Tapón.

"Mamá, me acabo de ganar un Oscar… Gracias por darme la bienvenida de regreso". KE HUY QUAN en su discurso al llevarse el Oscar como Mejor Actor de Reparto. #Oscars pic.twitter.com/uV8Uc6P1tb — Carla ❁ (@shannonlada) March 13, 2023

Posteriormente estuvo en Los Goonies, pero la transición a la adolescencia hizo que perdiera terreno en la industria. A eso se sumó que no había roles para asiáticos. Fue así como renunció en 1993.

No obstante, su gran retorno se produjo en en 2018 con la cinta Crazy Rich Asians, la cual se convirtió en un éxito en Estados Unidos y Asia.

Posteriormente se unió al elenco de Everything, Everywhere, All At Once, en el papel de Waymond Wang, precisamente el que lo catapultó a su primer Óscar. La emoción era evidente.