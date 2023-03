Durante el fin de semana se viralizaron las primeras postales del actor Bruce Willis caminando por Santa Monica, California, Estados Unidos, tras conocerse de forma pública su diagnóstico de demencia frontotemporal. El intérprete había desaparecido del ojo público y solo se sabía de él a través de las redes sociales de su exesposa, Demi Moore.

En las postales compartidas por Daily Mail, Willis aparece en las calles de California vistiendo un polerón azul marino con pantalones deportivos negros, así como también utilizaba un gorro de lana gris. También se ve a Willis en compañía de dos amistades con quienes va a beber un café y, poco después, se da cuenta de las cámaras.

New photos of Bruce Willis since the news of his dementia diagnosis came out. pic.twitter.com/yucSLEj0FF

— Scummander and Movies🎬 (@ScumanderMovies) March 5, 2023