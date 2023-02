A punto de estrenar en Netflix su última película, Ashton Kutcher dio una entrevista donde se refirió a su matrimonio con Demi Moore hace más de una década. Ambos, con 16 años de diferencia, se casaron en el 2005, cuando los hijos de la actriz con su ex, Bruce Willis, tenían entre 8 y 12 años. Ante esto, Kutcher afirmó: "Asumí la responsabilidad de criar".

El actor estadounidense Ashton Kutcher, se refirió en una reciente entrevista a cómo ve su antiguo matrimonio con la también actriz, Demi Moore, con quien tiene una diferencia de edad de 16 años.

Ambos fueron una de las parejas preferidas del espectáculo durante la segunda mitad de los 2.000, sin embargo, los rumores de infidelidad fueron un factor clave para el divorcio de ambos.

Ashton Kutcher se sincera sobre su relación con Demi Moore

Esta semana, la revista Esquire eligió a Ashton Kutcher como la figura de su portada, a raíz del estreno de su nueva película, ‘Your Place or Mine’, donde recordó los años que compartió junto a Demi Moore.

El actor dejó entrever que no fue fácil para él formalizar la relación, debido a su edad, la diferencia que mantiene con Moore y el hecho de que ella ya tuviera hijos de su matrimonio anterior.

“Tenía 26 años y asumí la responsabilidad de criar a una niña de ocho, otra de 10 y otra de 12 años. Así es como algunos padres adolescentes deben experimentar sus 20 años. Fue demasiado”, reconoció.

“En el momento en que se conoció nuestra relación, mi vida cambió”, dijo Kutcher, debido a que en aquella época recibía todo tipo de críticas y comparaciones con Demi Moore.

Y es que su fama de fiestero no iban a la par de su esposa, dedicada a su trabajo y a la crianza de sus hijos. Por eso, el actor de ‘That 70’s Show’ era seguido constantemente por los paparazzis.

La relación entre actores con 16 años de diferencia

Demi Moore y Ashton Kutcher se conocieron en una fiesta a principios de los 2000, poco después de que ella se separara de Bruce Willis, con quien tuvo los tres hijos mencionados. Se casaron el 2005 y el matrimonio terminó 6 años después.

Ya con mucha agua babo el puente, en el 2019, la actriz presentó su libro autobiográfico ‘Inside Out’, en el que reveló que en aquella época era adicta al alcohol y culpó el fin de la relación a las supuestas infidelidades de Kutcher.

Durante la entrevista con el citado medio, el intérprete de ‘Two and a Half Men’, dijo que los dichos en el libro le provocaron rabia y mucho disgusto. “La verdad es que me enojé mucho. Finalmente, había llegado a un lugar donde la prensa no nos perseguía ni a mí ni a Mila ni a mis hijos. Y de pronto, tenía a los paparazzi en la escuela de mis hijos”, explicó.

Sobre el final de su relación fue enfático y dijo que “nada te hace sentir como un fracasado como el divorcio. Se siente como un maldito fracaso al por mayor”.