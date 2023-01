That ’90s Show es el esperado spin-off de That ’70s Show, la comedia noventera sobre adolescentes. En esta ocasión, la secuela de la serie llega a Netflix para los nostálgicos del drama protagonizado por Laura Prepon (Donna) y Topher Grace (Eric).

Bonnie y Terry Turner, los guionistas de That ’70s Show, junto a su hija, Lindsay Turner, son los guionistas de la nueva entrega.

Cabe recordar que la serie original se emitió desde 1998 a 2006, y contaba la historia de un grupo de adolescentes de Wisconsin en los años sesenta.

¿De qué trata That ’90s Show?

La historia se sitúa 15 años y medio después del término de That ’70 Show. La pareja de la serie original, Eric Forman y Donna Pinciotti, siguen juntos y ahora tienen una hija llamada Leia.

Para el 4 de julio, la familia va a pasar las festividades a la casa de los abuelos, Kitty y Red Forman, quienes le ofrecen a Leia quedarse todo el verano en la casa de Wisconsin.

“Kitty y Red Forman reciben a una nueva generación de adolescentes en su sótano cuando su nieta Leia decide pasar el verano en Wisconsin”, consigna la sinopsis de Netflix. Puedes revisar el tráiler oficial a continuación:

El elenco: qué personajes de la serie original aparecen en el spin-off

Para los fanáticos de la serie, saber que en la secuela aparecerán los personajes de la primera parte puede ser muy emocionante.

Por supuesto, los actores Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp, quienes interpretan a Red y Kitty Forman respectivamente, son los padres en That ’70s Show y ahora serán personajes recurrentes como los abuelos de Leia, enfrentándose nuevamente al desafío de cuidar adolescentes.

Además, Donna y Eric retornarán a la historia, interpretados por sus actores originales, Laura Prepon (Orange is the New Black) y Topher Grace (In Good Company). Como su hija, Leia, Callie Haverda es la protagonista del spin-off.

Jackie y Kelso, interpretados por Mila Kunis (Malas Madres) y Ashton Kutcher (Amigos con derechos) respectivamente, son pareja en el spin-off. Incluso, tienen un hijo de la edad de Leia, llamado Jake. Es Julian Zane quien le dará vida a este personaje, que además, será el interés amoroso de la protagonista.

Casi todos los personajes de la serie original están presentes en la nueva serie, con excepción de Danny Master (Steven Hyde) y Tanya Roberts, fallecida en 2021, quien interpretaba a Midge Pinciotti.

¿Dónde y cuándo ver That ’90s Show en Chile?

Ya no tienes que esperar más. Para saber como continúa la historia que inició con Donna y Eric, solo debes acceder a Netflix, pues desde ayer, ya se encuentran disponibles los diez capítulos.