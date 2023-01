La actriz estadounidense Angela Bassett recibió la noche de este domingo el premio Critics Choice Award (CCA, son sus siglas) a mejor actriz de reparto por su papel en Black Panther: Wakanda Forever.

El galardón llega a días de haber recibido el mismo reconocimiento en la ceremonia de los Globos de Oro, donde recordó al fallecido actor Chadwick Boseman.

No obstante, en esta instancia Bassett agradeció a Marvel por elegirla para el papel, permitirse hacer una película donde casi todos los personajes son afrodescendientes y de esta manera motivar a otros actores, además de dedicar un emotivo mensaje al Pantera Negra.

“Tengo que encontrar mis palabras. Estoy tan nerviosa. Mi corazón se acelera”, comenzó diciendo en la ceremonia, según recogió People.

A su “familia de Disney y Marvel” agradeció y afirmó estar “orgullosa del trabajo que hicimos”, tanto en la primera como en la segunda entrega del superhéroe africano.

Sin embargo, la parte más emotiva de su discurso fue cuando dedicó unas palabras a Chadwick Boseman, quien falleció en el 2020 a causa del cáncer: “Por su amor y la luz que nos rodea. No podríamos haber hecho historia, entonces y ahora, sin ti”, dijo en su memoria.

Sobre sus colegas de Black Panther, Angela Bassett se despidió diciendo: “Le mostramos al mundo que podíamos crear y liderar un éxito de taquilla de mil millones de dólares. Y mi oración es que esa puerta permanezca abierta y el cielo sea el límite para que otros creadores y narradores negros de todo el mundo se unan a nosotros”.

Cabe recordar que en la última película de la Pantera Negra, “Wakanda por siempre”, el personaje de la actriz de 64 años, Ramonda, muere luego del letal ataque del ejército de Namor, por lo que es posible que Bassett no vuelva a las franquicias de Marvel.

Congratulations to @ImAngelaBassett, winner of the #CriticsChoice Award for Best Supporting Actress.@theblackpanther #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/02JjhTpqOh

— Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 16, 2023