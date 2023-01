La noche de este martes, durante los Globos de Oro 2023, Angela Bassett se llevó la estatuilla a “Mejor actriz de reparto” por su papel en Black Panther, donde interpretaba a la reina Ramonda, madre de T’Challa (Chadwick Boseman) y Shuri (Letitia Wright).

En medio de los aplausos, Bassett subió a recibir su premio, donde además competía con actrices como Kerry Condon,

de “The Banshees of Inisherin”; Jamie Lee Curtis, de “Everything Everywhere All at Once”; Dolly de Leon, de “Triangle of Sadness”; y Carey Mulligan, de “She Said”.

Allí emitió un discurso que partió con honores para Chadwick Boseman, el protagonista de Black Panther, que falleció en 2020 producto de cáncer de colon, motivo por el cual no pudo continuar en la franquicia.

“Nos embarcamos en este viaje juntos”, partió la actriz. “Y estuvimos rodeados cada día por la luz y el espíritu de Chadwick Boseman“, aseguró.

Asimismo, se refirió a la marca que dejó Boseman a través de la franquicia de Marvel. “Somos felices sabiendo que esta historia de Black Panther es parte de su legado, que ayudó a guiarnos. Nosotros mostramos al mundo como se ve la unidad, el liderazgo y el amor detrás y frente a las cámaras”, agregó.

Además, también emitió unas palabras para los fans de la saga. “A los fans de Marvel, gracias por abrazar a estos personajes y mostrarnos tanto amor. Hicimos historia con esta nominación y con este premio, que pertenece a todos ustedes y nosotros. Gracias”, cerró.

Esta no sería la primera vez que un miembro del elenco hace mención a Boseman en instancias como esta, de hecho, Letitia Wright, que interpreta a su hermana en la ficción, vistió un traje en su honor para la premiere de Wakanda Forever (2022), similar al que el actor usó en la alfombra roja de los Oscars en 2018.