Previo los Globos de Oro 2023, los artistas nominados pasan por la alfombra roja, luciendo sus mejores tenidas de gala para la especial noche, allí destacó la actriz Jessica Chastain, que generó reacciones en redes por su especial look arácnido.

La ceremonia, se está llevando a cabo la noche de este martes, donde la industria de la actuación premia a los actores que protagonizaron y destacaron entre las mejores series y películas del momento.

Y es que su vestido al estilo telaraña llamó la atención de tanto espectadores como internautas, que llenaron de halagos a la actriz.

La tenida en cuestión, corresponde a una confección de Oscar de la Renta, que pertenece a la colección 2023 y fue hecho a medida para Chastain.

Además, la actriz añadió un peculiar accesorio que consta de una mascarilla que hace match con el vestido y un anillo Gucci, de diamantes blancos de 18 kilates.

i need jessica chastain to reject me so i can move on pic.twitter.com/GYjlVTevmd

— gin erso (@carouselenas) January 11, 2023