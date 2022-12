A inicios de diciembre la modelo y bailarina Valentina Roth, compartió en redes sociales su embarazo, donde además publicó un registro del momento en que se enteró de la noticia, video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Desde entonces no había comentado más detalles hasta ahora, que finalmente aseguró estar a punto de conocer si su bebé sería niño o niña, revelación que guardará como sorpresa para navidad. Sería el lunes en su próximo chequeo que finalmente tendría la certeza.

“Estoy pensando que si mi guagua se muestra para el lunes, recuerden que yo no voy a saber, va a saber mi hermano“, contó en sus historias de Instagram.

Así mismo, reconoció que no está segura de cómo celebrar el momento. “No sé si para la revelación hacer tanto show, para el Baby Shower voy a tener más cositas, si obvio”, agregó.

“Para la revelación solamente quiero que sea una pelota, que Miguel patee la pelota y cuando explote salga el humo y yo abrir el extintor, al mismo tiempo. Quizás con unos globitos algo así súper sencillo”, propuso.

En videos anteriores Valentina Roth también comentó que ya estaría cumpliendo 15 semanas de gestación, “el lunes parte la semana 15 de mi embarazo, y esta semana me sentí mucho mejor”.

Adicionalmente, reconoció haberse sentido sin energía durante las primeras semanas. “En el tema de energía, no he estado durmiendo tanto como antes, y tampoco he tenido náuseas, así que he estado bien”, dijo según recopiló Página 7.

“Lo he notado porque antes estaba muy cansada todo el rato, y ahora recién, después de tres meses, volví a retomar el entrenamiento. Estaba como un flancito, o una sustancia bien esponjosita”, concluyó.