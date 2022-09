La actriz Chloë Grace Moretz, confesó haber desarrollado dismorfia corporal luego de que modificaran una fotografía suya para crear un meme, en él se le hacía ver como un personaje de Family Guy con piernas muy largas.

La estadounidense habló con la revista Hunger, a quienes reveló que este episodio de su vida la llevó a convertirse en una “reclusa”, ya que no podía salir de su casa por miedo a las burlas.

Moretz se lanzó al estrellato a la edad de 12 años, cuando dio vida en el live action al personaje de Hit-Girl del sanguinario comic Kick-Ass. Desde ese momento conoció el lado negativo de la fama gracias a los paparazzi, afirmó, ya que no podía ir a ningún lugar sin sufrir el acoso de la prensa.

Chloë Grace Moretz y el meme de Family Guy

No obstante, una de esas ocasiones provocó un cambio en su salud mental. Chloë salía de una pizzería cargando un par de cajas del producto cuando se dirigía a su hotel, en ese momento fue fotografiada por los paparazzi.

Una de las fotos, en la que vestía una polera y shorts negros a juego, fue modificada por usuarios de las redes sociales, donde alargaron a tal punto sus piernas que parecía como si estas iniciaran bajo su busto.

La imagen rápidamente fue convertida en un meme debido a su similitud con un personaje del episodio “Legs Go All The Way Up” (“las piernas van todo el camino hacia arriba”, en español) de la serie animada Family Guy.

Al ver la imagen, Chloë relató: “Todos se burlaban de mi cuerpo y se lo mencioné a alguien y dijo: ‘Oh, cállate, es divertido’. Y solo recuerdo estar sentada allí y pensar: mi cuerpo está siendo usado como una broma y es algo que no puedo cambiar sobre quién soy, y se está publicando en todo Instagram“.

“Hasta el día de hoy, cuando veo ese meme, es algo muy difícil de superar para mí (…) creo que la dismorfia corporal, con la que todos lidiamos en este mundo, es extrapolada por los problemas de las redes sociales”, reflexionó.

¿Qué es la dismorfia corporal?

La reacción de la actriz ante las burlas fue encerrarse e intentar no ser vista, según relató, lo cual complementó con terapias que la llevaron a ser consciente de su diagnóstico.

La dismorfia corporal que describe Chloë Grace Moretz corresponde a un tipo de trastorno de salud mental en el que la persona “percibe defectos en su apariencia física, los cuales no son evidentes o son levemente visibles a otras personas”, explica el manual médico MSD.

Tal como añade Clínica Mayo, la dismorfia puede llevar a quien la desarrolla a “sentirte tan avergonzado, intimidado y ansioso que es posible que se eviten muchas situaciones sociales”.

Esta afección, que hace al paciente ocultar los defectos que “detecta” de manera obsesiva, afecta mayormente a mujeres, sin embargo, las estadísticas demuestran que son solo un 2.9% quienes lo desarrollan.

Algunas señales de dismorfia corporal, que puede darse de manera gradual o brusca, es la sobre preocupación por la apariencia propia, la cual se refleja en la constante revisión en espejos, aseo excesivo, y la creencia de que las personas los miran y/o se burlan de ellos por su aspecto.

El tratamiento corresponde a terapia psicológica y la administración de fármacos cuando los médicos a cargo del trastorno lo recomiendan.