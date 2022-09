El Ministerio de Exteriores de Rusia divulgó este lunes una nueva lista de personalidades estadounidenses a las que se prohíbe el ingreso, si desearan hacerlo, a territorio ruso. La nómina incluye a 25 personas y ha llamado la atención porque entre ellas se encuentran dos estrellas del cine norteamericano: los actores, productores y directores Sean Penn y Ben Stiller.

El ministerio ruso justificó la “prohibición permanente de ingreso a Rusia” como respuesta a “las sanciones contra ciudadanos rusos constantemente ampliadas por la administración del presidente Joe Biden”. En esta ocasión, la lista está compuesta por “altos funcionarios, empresarios, expertos, así como representantes de la esfera de la cultura”.

En esta última categoría entran Stiller y Penn, quienes visitaron Ucrania en febrero, abril y junio de este año, ocasiones en las que se reunieron con el presidente Volodimir Zelenski. Ambos artistas destacaron su apoyo a Ucrania, y Penn incluso amenazó con destruir su estatuilla del Oscar si la Academia no le daba la palabra al mandatario durante la premiación. Ni el discurso ni la destrucción finalmente tuvieron lugar.

I JUST got off a call with President Zelensky’s Chief of staff, Andriy Yermak. Somewhere in the bureaucratic chain between our White House & the Polish Gov., the desperately NEEDED jets are not yet delivered to Ukraine. Public outcry may find the bottleneck. pic.twitter.com/jFfRQTuT1K

En abril, a través de su cuenta en Twitter, Penn pidió que se entregara armas al Ejército ucraniano para enfrentar la invasión rusa. “Unámonos para detener la guerra en Ucrania. Defendamos la libertad y salvemos vidas. Pedimos a los líderes mundiales que #ArmenAUcraniaAhora”, publicó en esa red social.

Stiller, por su parte, se reunió con Zelenski en junio. Al comenzar la cita, le dijo al mandatario que era su héroe. “Es un gran honor para mí, eres mi héroe, lo que has hecho, la forma en que has congregado a tu país, al mundo, es realmente inspiradora”, dijo el director y productor al jefe de Estado.

En la lista negra emitida por Rusia se incluyó también a la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, a los subsecretarios de Comercio Matthew Axelrod, Don Graves, Thea Rozman Kendler y Jeremy Pelter, además de varios senadores de ambos partidos, empresarios y analistas políticos.

Estados Unidos, junto a Reino Unido, Canadá, la Unión Europea y otros países, impuso sanciones a Rusia por su campaña militar en Ucrania, que incluyen tanto restricciones a título personal como la prohibición de negociar con empresas o incluso sectores de la economía rusa.

It was an honour to meet President @ZelenskyyUa on #WorldRefugeeDay as part of my visit with UNHCR @Refugees to stand in solidarity with people forced to flee in Ukraine and worldwide, and bring more attention to the humanitarian situation. @Refugees #WithRefugees pic.twitter.com/zpNpva233j

— Ben Stiller (@BenStiller) June 20, 2022