El juego del calamar (Squid Game) fue una de las grandes ganadoras de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, SAG Awards, llevándose varios premios la noche del domingo.

Entre ellos, destacaron los actores surcoreanos Lee Jung Jae (que interpretó a Seong Gi Hun o jugador 456) y Jung Ho Yeon (Kang Sae Byeok o jugadora 067), quienes vencieron en las categorías de mejor actuación de un actor en una serie de drama y mejor actuación de una actriz en una serie de drama, respectivamente.

Esta es la primera vez en la historia de los SAG Awards que una serie en un idioma diferente al inglés gana en las categorías de actuación.

Ambas estrellas realizaron una conferencia de prensa conjunta posterior a la premiación y vivieron un momento incómodo cuando una reportera del medio estadounidense Access Hollywood los trató como si fuesen desconocidos.

“Ahora que son ganadores de los SAG, ¿qué van a extrañar más de ser anónimos?”, les preguntó la profesional.

Ambos actores tienen carreras exitosas desde hace años y son reconocidos a nivel internacional desde mucho antes de El juego del calamar.

Lee Jung Jae es uno de los actores más respetados de Corea del Sur y de Asia, teniendo una extensa carrera en el cine y la televisión desde la década de los 90, que incluye títulos como Libéranos del mal (2020), New World (2013), El gran golpe (2012), Along with the Gods: The Two Worlds (2017) y muchos más.

En tanto, Jung Ho Yeon realizó su debut como actriz en Squid Game, pero era muy famosa en el mundo de la moda desde hace una década, puesto que trabajó ampliamente como modelo para marcas de lujo y revistas internacionales.

Ante la pregunta de la reportera, Jung Jae no dijo nada y se limitó a sonreír incómodo, mientras que Ho Yeon respondió “nada” entre risas.

Esta no es la primera vez que Lee Jung Jae vive una situación de este tipo con una reportera en ese país. En noviembre pasado, otra periodista le hizo una pregunta similar en una alfombra roja, a lo que él sugirió que sólo en Estados Unidos había cambiado su experiencia, pues antes no lo reconocían en dicho país.

En el siguiente video, a partir del minuto 1:30, puedes ver el momento vivido por los protagonistas de Squid Game en la conferencia de prensa de los SAG Awards.