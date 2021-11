El actor de El juego del calamar (Squid Game), Lee Jung Jae, ha ganado fama mundial en las últimas semanas, luego de que la serie se convirtiera en el mayor hit de Netflix en su historia.

Lee interpreta al protagonista, Seong Gi Hun, quien ingresa a una mortal competencia en busca de ganar una fortuna, luego de que se viera acorralado por las deudas.

Aunque en el extranjero no es muy conocido, lo cierto es que en Corea del Sur, y en Asia en general, el actor es muy famoso desde la década de los 90.

Y es que Jungjae es uno de los actores más respetados de su país. A sus 48 años, cuenta con una extensa carrera en el cine y la televisión, que incluye títulos como Libéranos del mal (2020), New World (2013), El gran golpe (2012), Along with the Gods: The Two Worlds (2017) y muchos más.

De hecho, según la enciclopedia de cine IMDb, Jungjae ha participado en 41 producciones.

Pareciera que este largo currículum era desconocido por una reportera del canal estadounidense Extra, quien le hizo unapregunta al actor que ha sido calificada como una falta de respeto por los surcoreanos, de acuerdo al portal Allkpop.

La conductora norteamericana le preguntó: “Estoy segura que ya no puedes salir de tu casa sin que la gente te reconozca. ¿Cuál fue el mayor cambio en tu vida desde que salió la serie (El juego del calamar)?”.

Ello daba a entender que suponía que Lee no era conocido hasta ahora. Él le respondió en coreano y una intérprete tradujo al inglés en vivo, no obstante, cometió un error.

La respuesta de Lee Jung Jae fue “sí, es cierto. Por supuesto, el cambio más grande es que mucha gente me reconoce. Eso es, en Estados Unidos”. Pero la traductora dijo “incluso en EEUU”, apunta Allkpop.

Añadió que “incluso en los restaurantes (de EEUU) o en las calles, la gente me reconoce. Así que también estoy sorprendido y pienso ‘¿por qué esta persona me está mirando?’. Pero cuando nos miramos, hablamos de Squid Game, así que siendo que la serie fue muy exitosa”.

El incidente se continúa viralizando desde el pasado 10 de noviembre, con muchos alabando la forma en que Lee Jung Jae contestó la pregunta, sin sentirse ofendido.