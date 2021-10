El actor George Clooney (60) lanzó una directa broma sobre la razón por la que no interpreta a Batman en la próxima entrega de The Flash. “No me invitaron”, adelantó.

Fue en conversación con el portal estadounidense Variety, mientras hablaban sobre la cinta de su dirección The Tender Bar, que la celebridad emitió las palabras.

“Cuando destruyes una franquicia como lo hice yo, normalmente miran para otro lado cuando aparece ‘The Flash"”, advirtió bromeando.

Clooney interpretó a Batman en el filme Batman & Robin de 1997, una producción de un tono más humorístico que es recordada como una de las peores personificaciones.

En ese filme, dirigido por Joel Schumacher, compartió con los también actores Chris O’Donnell, Alicia Silverstone y Uma Thurman.

El actor, que estaba acompañado de su esposa Amal durante la entrevista, dijo que incluso ni ella ni sus hijos han visto la película.

“Es malo cuando tu hijo de cuatro años dice: ‘Esto apesta’. Eso podría ser doloroso“, dijo.

The Tender Bar, recoge el sitio especializado en la industria cinematográfica IMdB, tendrá en su elenco a las estrellas a Ben Affleck, Lily Rabe y Christopher Lloyd.

La producción, señala, tendrá por trama a “un niño que crece en Long Island (que) busca figuras paternas entre los clientes del bar de su tío”.

Su estreno mundial está programado en Amazon Prime Video para el 7 de enero de 2022.