El 2021 se convirtió en uno de los mejores años de la actriz Lily Collins. No sólo está gozando del éxito de su serie sino que también contrajo matrimonio el pasado fin de semana.

En medio de la popularidad de Emily in Paris, que además le trajo varias nominaciones a diferentes premios, la actriz se casó con el director Charlie McDowell (38).

La celebración fue el fin de semana en Dunton, Colorado, y la actriz compartió la noticia en sus redes sociales.

“Nunca había querido ser el alguien de alguien más que tuya”, escribió Lily. “Y ahora, puedo ser tu esposa”, añadió.

“El 4 de septiembre de 2021 nos convertimos oficialmente el uno del otro para siempre. Te amo”, agregó.

“Lo que comenzó como un cuento de hadas, es ahora mi realidad para siempre. Nunca podré describir adecuadamente lo fuera de este mundo que fue el fin de semana pasado, pero mágico es un buen lugar para empezar”, afirmó.

Lily y McDowell comenzaron a salir en 2019, pero oficializaron el romance en Instagram en agosto de ese año, cuando la actriz compartió algunas fotos de los dos en Francia mientras filmaba Emily in Paris.

Un fenómeno

Y hablando de Emily in Paris, la serie de comedia de Netflix impulsó la carrera de Collins, llevándola a ser nominada a los premios Emmy y Globos de Oro, entre otros.

La producción cuenta la historia de Emily, una joven ejecutiva conocedora de las redes sociales que es enviada a París para dar una perspectiva norteamericana a una pequeña agencia de marketing, adquirida por la empresa donde trabaja.

La joven millenial -que por cierto no habla francés- se enamora de la ciudad, pero debe hacer frente a sus colegas que no la aprecian para nada, una jefa que no la soporta y una nueva vida de soltera.

Todo su recorrido es inmortalizado en una cuenta de Instagram que crece de forma impresionante.

Desde la moda al maquillaje, la serie se convirtió en un gran fenómeno, que actualmente se encuentra produciendo su segundo ciclo.