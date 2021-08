En el mundo del séptimo arte, uno de los nombres más potentes es sin duda el de Matt Damon, el “vecino” de Hollywood que con su gran sonrisa, talento y aspecto de “chico bueno” ha logrado algunos de los papeles más notables del cine.

Algunos de ellos incluyen filmes de inmensa taquilla como En Busca del Destino (1997), por la cual ganó el Óscar como ‘Mejor Guion Original’ junto a su gran amigo Ben Affleck; Salvando al Soldado Ryan (1998); Ocean’s Eleven (2001); y la saga Jason Bourne, sólo por nombrar algunos.

Desde su irrupción en la pantalla grande hace más de tres décadas, el actor de actuales 50 años ha sabido de éxitos y sinsabores. No obstante, una máxima que se ha conservado casi inalterable es la de mantener su vida privada bastante intacta, dejándonos ver sólo un poco de “luces” de vez en cuando.

Una de esas “luces” fue percibida hace sólo algunos días pero no de la mejor manera, luego que el artista develara la lección que le dio una de sus hijas y fuera duramente criticado en redes sociales.

La vida privada de Damon

Matthew Paige Damon nació en Cambridge, Massachusetts (EE.UU.), el 8 de octubre de 1970. Desde pequeño se interesó por la actuación, una pasión que compartió con su excompañero y amigo, Ben Affleck, y que los llevó a lo alto de Hollywood.

Desde el estreno de “En Busca del Destino” el actor se convirtió en uno de los “chicos dorados” de la industria, siendo apetecido tanto por los fanáticos como por las actrices más influyentes del cine en la época.

Por ello, no fue de extrañar que entablara bulladas relaciones con actrices como Minnie Driver y Winona Ryder. Sin embargo, posteriormente decidió adoptar un perfil más bajo en cuanto a sus amoríos.

No fue sino hasta 2003 que Matt conocería al amor de su vida y quien se convertiría en su esposa, la argentina Luciana Bozán, quien se desempeñaba como camarera de un bar que visitó el actor durante el rodaje del filme “Pegado a Ti” (2003) en Miami. En septiembre de 2005 anunciaron su compromiso y en diciembre de ese año se casaron en una ceremonia privada en Manhattan.

Fruto de su matrimonio la pareja tiene tres hijas biológicas, Isabella (2006), Gia (2008) y Stella (2010), además de Alexia (1999), producto de una relación anterior de Luciana.

Un insulto homofóbico

Matt y Luciana conforman una familia cercana y abierta. Así lo dio a conocer el propio intérprete en una reciente entrevista con el diario The Sunday Times, en el marco de la promoción de su último filme, la película histórica The Last Duel, dirigida por Ridley Scott y en la que interpreta a un vengativo caballero francés del siglo XIV que acusa a un escudero de violar a su esposa.

En la oportunidad, Damon reveló que durante toda su vida utilizó un insulto homofóbico sin haberse percatado de su negativo impacto. Eso, hasta un hecho que lo marcó hace unos meses atrás y que lo obligó a sacarlo de su vocabulario.

El actor contó que para él era normal emplear la palabra “Faggot” (maricón), término peyorativo que se emplea para referirse a las personas homosexuales.

Esta palabra se “usaba comúnmente cuando yo era un niño y con un significado completamente diferente“, justificó el artista en la conversación.

Matt declaró que un día utilizó esta palabra frente a sus hijas pero que una de ellas se enojó con él. “¡Vamos, es una broma! ¡Lo digo en la película ‘Pegado a Ti’!”, argumentó el actor en medio del altercado familiar.

La gran lección de su hija

Pero sus explicaciones no convencieron a la menor, quien le explicó que no estaba bien utilizar palabras como esas en la actualidad.

Acto seguido, la niña se levantó de la mesa y fue hasta su habitación con el objetivo de escribir un ensayo sobre lo peligroso que podía ser el uso del insulto.

Ella “escribió un tratado muy largo y hermoso sobre lo peligrosa que es esa palabra. Yo dije: ‘¡Retiro el insulto!’ Entendí”.

Reacciones en redes

Pese a que Damon probablemente buscaba algún tipo de “redención” o “simpatía” de los lectores ante sus declaraciones, la verdad es que provocó una ola de descontento.

Así lo manifestaron cientos de cibernautas en redes sociales como Twitter e Instagram, donde declararon estar decepcionados con lo expresado por el intérprete.

Algunos de los comentarios señalaron que “El hecho de que la hija de Matt Damon tuviera que explicarle que decir un insulto está mal es una locura”, tuiteó un usuario.

Otro usuario mencionó: “He perdido algo de respeto por Matt Damon por dos razones: 1. Ser una persona educada en Harvard de 50 años que sólo se dio cuenta de que usar insultos homofóbicos era algo malo hace ‘meses’; y 2. Ser lo suficientemente tonto como para pensar que era una linda historia que debería compartir con el mundo”.

Mientras, el comediante Billy Eichner dijo: “Quiero saber qué palabra Matt Damon ha reemplazado ahora por maricón”, consignó The Huffington Post.

Pese a la polémica, ésta no es la primera vez que sus declaraciones en torno a la homosexualidad sacan chispas. En una rueda de prensa en 2015, Damon se declaró a favor de que los actores homosexuales se quedaran en el clóset.

Tras el revuelo provocado por sus palabras, en conversación con Ellen DeGeneres declaró que que sus comentarios fueron malinterpretados y que él sólo dijo “que los actores son más efectivos cuando son un misterio”.

En reserva

Si bien la mayoría está en desacuerdo con los dichos de Damon, el actor afirma que constantemente busca ser una mejor persona pese a sus “puntos ciegos”.

En una entrevista publicada hace algunos días por el diario The New York Times, el artista se refirió a ciertos ‘errores de juicio’ que cometió en el pasado en torno al racismo y el movimiento “Me Too”.

En ese entonces, algunos lo consideraron un “ignorante emocional” por ser “un tipo blanco y rico que no es consciente de su propia visión cegada”, dijo el medio.

“Fui y soy insensible. Como todo el mundo, soy prisionero de mi experiencia subjetiva y eso me lleva a tener puntos ciegos. Yo más que la mayoría, dada la experiencia que he tenido como estrella de cine estadounidense de raza blanca. Es un aire muy enrarecido”, declaró.

Ante ello, concluyó que “Ni siquiera sé dónde empiezan y acaban mis puntos ciegos. Así que, sí, he sido y soy insensible. Me esfuerzo por no serlo”.

Cabe señalar, que junto con el futuro estreno de la cinta The Last Duel (2021) el artista ya está apuntando a la promoción de su próxima cinta, Thor: Love and Thunder, basada en el personaje de Marvel Comics y en la cual tiene un papel secundario. De acuerdo a trascendidos, la película tendría su estreno mundial en mayo de 2022.