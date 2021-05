El periodista Martin Bashir, quien obtuvo la “entrevista del siglo” en 1995 con la fallecida Diana de Gales en medio del quiebre de su matrimonio con el príncipe Carlos, renunció a la cadena británica BBC acusando problemas de salud, luego que se le acusara de mentir a la princesa para obtener la exclusiva.

En la conversación emitida en el programa Panorama, vista por más de 20 millones de británicos, la madre de los príncipes Harry y William se sinceró sobre la ruptura de su relación, habló del amorío de su esposo con Camilla Parker Bowles y aceptó haber sido infiel durante su matrimonio.

Fue el hermano de Lady Di, el conde Charles Spencer, quien acusó a Bashir de haber falsificado documentos para convencer a su hermana. Incluso, en el documental The Diana Interview: The Truth Behind the Scandal, señaló que el comunicador le advirtió a la princesa que las fuerzas de seguridad estaban planeando asesinarla con documentos bancarios falsos que evidenciarían que le pagaban a dos personas para espiarla.

Hasta antes de su renuncia, según recoge la revista People, Bashir era editor de religión en la BBC.

Fue el subdirector de la compañía, Jonathan Munro, quien comunicó que el profesional dejaría de ser parte del medio de comunicación mediante un correo electrónico interno. “Nos hizo saber su decisión el mes pasado, justo antes de ser readmitido en el hospital para otro procedimiento quirúrgico en su corazón. Aunque se sometió a una cirugía mayor a fines del año pasado, enfrenta algunos problemas actuales y ha decidido concentrarse en su salud”, señaló.

No obstante, la renuncia llega luego que la BBC, en noviembre pasado, anunciara una investigación que, informaron en un comunicado, estaría a cargo del exjuez del Tribunal Supremo, John Dyson.

Los resultados, que todavía no verían la luz, deberían conocerse prontamente.

Información de People indica que, a raíz de las acusaciones, Bashir también fue objeto de una investigación penal de la que la policía decidió desistir.

Diana de Gales, casada en 1981 con el heredero al trono británico el príncipe Carlos, se separó en 1992 y se divorció un año después de la entrevista, en 1996. Su exesposo, en tanto, volvió a contraer matrimonio con Parker Bowles.

La princesa falleció en septiembre de 1997 a los 36 años, en las cercanías del puente del Almá en Paris, Francia, en medio de un accidente de tránsito mientras era seguida por paparazzis.