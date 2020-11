La semana pasada, BBC inició una investigación independiente para averiguar cómo su periodista Martin Bashir, acusado de falsificar documentos, obtuvo la llamada “entrevista del siglo” con la princesa Diana, en 1995.

En aquella entrevista, la princesa de Gales habló de la ruptura de su relación con el príncipe Carlos, el amorío de este con Camilla Parker Bowles y aceptó también haber sido infiel durante su matrimonio.

Veinticinco años después de eso, el hermano de Lady Di, el conde Charles Spencer, acusó a Bashir de haber falsificado documentos para convencer a su hermana.

Pero no sólo eso, un nuevo documental de Channel 4 titulado The Diana Interview: The Truth Behind the Scandal, agrega que el periodista incluso le dijo a la princesa que las fuerzas de seguridad estaban planeando asesinarla.

Según el biógrafo de Diana, Andrew Morton, Bashir le habría dicho a la princesa “Se van a deshacer de ti”, además le habría mostrado un supuesto extracto bancario vinculado a ellos, para convencerla de hablar.

Morton también afirmó que Bashir “jugó con los temores de la princesa de que su secretario privado Patrick Jephson estuviese confabulado con su homólogo del equipo del príncipe Carlos, el comandante Richard Aylard”, según consignó Daily Mail.

“[Bashir] estaba alimentando sus historias que la dejaron, y estoy citando a uno de los confidentes de Diana aquí,’aterrorizada, horrorizada"”, dijo Morton.

El periodista, que hoy es editor de religión de la BBC, fue acusado por el hermano de la princesa de haberle mostrado estados de cuenta bancarios -que resultaron ser falsos- para probar que los servicios de seguridad pagaban a dos personas para espiarla.

“Si no hubiera visto estas declaraciones, nunca habría presentado a Bashir a mi hermana”, escribió en una carta a la BBC, pidiendo una disculpa por estos métodos “deshonestos”.

“La BBC está decidida a llegar al fondo de la cuestión y por eso hemos encargado una investigación independiente”, dijo su nuevo director general, Tim Davie.

La investigación examinará la conducta de Bashir, al que esta exclusiva propulsó a nivel internacional, y examinará los “supuestos registros bancarios”. También estudiará de cerca lo que la BBC sabía y si la institución protegió a su periodista a sabiendas.

El hijo mayor de Diana, el príncipe William, también apoyó la investigación. “Esta investigación independiente es un paso en la dirección correcta”, afirmó en un comunicado difundido por el Palacio de Kensington el miércoles por la noche.

“Debería ayudar a establecer la verdad tras las acciones que llevaron a la entrevista de Panorama y las decisiones tomadas por quienes estaban en la BBC en ese momento”, añadió.

La entrevista de Diana, una de las mayores primicias del siglo XX, dejó al descubierto la vida íntima de la familia real. La pareja se había separado en 1992, antes de divorciarse en 1996.

Carlos se casó con su amante Camilla Parker Bowles en 2005.