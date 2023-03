El piloto de Because Youth Matter será realizado en Latinoamérica. En este, se buscará 20 emprendedores, organizaciones y líderes juveniles de Latinoamérica para ayudarles con un capital semilla de 10.000 dólares (unos 8,1 millones de pesos chilenos) para que creen e implementen iniciativas con impacto social.

Quienes reciban este financiamiento recibirán además sesiones de formación y tutorías, a lo largo del desarrollo de sus proyectos, por parte de expertos de Nestlé y Unesco. Con el apoyo de la Unesco, los beneficiarios también podrán presentar sus ideas y propuestas a responsables políticos y distintos actores de la sociedad civil para aumentar su repercusión.

Un jurado internacional compuesto por jóvenes y expertos, seleccionados por ambas entidades, evaluará las candidaturas. La selección de personas de entre 18 y 30 años se realizará en función de su potencial para lograr un cambio real en sus comunidades.

En un contexto en el que la crisis sanitaria y climática golpea a la población con menor edad, esta alianza pretende ayudarla a alcanzar su mayor potencial.

“Hay que dar a los jóvenes la oportunidad de convertirse en emprendedores e innovadores. Ellos impulsan el progreso económico y social y, sin embargo, el mundo no les apoya lo suficiente. Carecen de apoyo financiero y no participan en la toma de decisiones”, dijo Laurent Freixe, CEO de Nestlé para la Zona de América Latina y fundador de la iniciativa Nestlé Needs YOUth.

Because Youth Matter es parte del Programa Mundial de Subvenciones para los Jóvenes de la Unesco, que moviliza apoyo financiero para jóvenes de todo el mundo.

Esta iniciativa surge producto de una alianza anunciada por Nestlé y Unesco, que busca ampliarse a escala mundial en el futuro. Más información sobre este y otros beneficios la puedes hallar aquí.