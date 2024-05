Correos Chile reaccionó a la decisión de la Corte Suprema, quien decidió acoger la reclamación interpuesta por la empresa pública respecto a una multa por alrededor de US$5 millones de dólares aplicada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en noviembre del 2021.

Esto luego de que en 2018, acogiera una demanda presentada por la compañía Envía Limitada, donde el TDLC terminó por acusar a Correos de haber incurrido en abuso de posición dominante al dar “descuentos exclusorios en el mercado nacional de distribución de correspondencia”.

A esto, se le une el efectuar “una práctica de competencia desleal con el objetivo de mantener o incrementar su posición de dominio en el mercado”.

Corte Suprema revoca multa a CorreosChile por supuesta competencia desleal y abuso de posición

Sin embargo, ahora la Suprema decidió desechar los cargos impuestos por el Tribunal de Libre Competencia, afirmando que la sentencia “arribó a conclusiones que se construyen sobre la base de elementos externos no imputables a Correos, además, de no efectuar un análisis particular por cada corporación”, sostiene parte la sentencia, citado por Pulso.

“Recibimos con satisfacción este fallo que, junto con reconocer nuestro actuar plenamente ajustado a las normas de libre competencia, reconoce y visibiliza el mandato legal que mantiene Correos de Chile de prestar el Servicio Postal Universal, por medio del cual conectamos a nuestros clientes y usuarios en todo el territorio nacional”, comentó el gerente del área legal de la estatal, Ignacio Liberman Yaconi, mediante un comunicado.

La presidenta del directorio de Correos Chile, Gloria Maldonado, también destacó la decisión del Tribunal, afirmando que desde la empresa tuvieron la convicción de siempre haber trabajado bajo el marco jurídico.

“Agradezco a todos quienes hicieron posible demostrar con argumentos sólidos lo adecuado de nuestro actuar. No puedo dejar de agradecer también a nuestros sindicatos, trabajadoras y trabajadores, quienes en todo momento han dado lo mejor de sí, para entregar, unir y conectar a todos los rincones de Chile”, comentó.

Según la sentencia, a la cual tuvo acceso Pulso, la Suprema afirma que la empresa Envía no fue excluida del mercado en aquella fecha, dado que “tampoco se estableció, que aquella se encontrara operando bajo una escala mínima eficiente, sino que se consideró por los sentenciadores que podría verse amenazada de no alcanzarla, por la conducta que a su juicio, desarrollaría Correos”.

Dentro del análisis del TDLC, también se sostuvo que la estatal ofreció descuentos a Banco Santander, Scotiabank y CMR Falabella, los cuales no se encontraban “completamente justificados en ahorros de costos ni tienen otras justificaciones objetivas, por lo que dichos descuentos pueden generar efectos exclusorios”.

A lo anterior se mencionaba que Payback habría sido presionado por Correos para no concretar un proyecto piloto con Envía.