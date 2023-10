En medio de la celebración de los 85 años de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, el presidente del gremio, Fernando García, acusó que el mercado laboral se encuentra “frente a una situación crítica”.

“Nos preocupa principalmente el empleo formal que no repunta. (…) en el último tiempo se han implementado medidas que encarecen y no facilitan la contratación, como el alza en el salario mínimo, la Ley de 40 horas, el fin a IFE laboral y el ingreso mínimo garantizado”, destacó el dirigente en su intervención.

En la actividad, donde participaron alrededor de 300 empresarios del sector manufacturero nacional, García apuntó que el 9% de desempleo a nivel país, registrado durante el último trimestre, “subestima la precaria situación” del mercado laboral.

En este sentido, precisa que hay una “tasa de desempleo oculta” del 13,6%, si se añade a las personas que salieron del mercado laboral por la pandemia y que no se han reincorporado.

Sobre la reforma previsional y tributaria (Pacto Fiscal), el dirigente aseguró que no sería aventurado pensar que afectarán a la creación de empleo, debido a lo que, dicen, significaría el alza en el pago de cotizaciones e impuestos.

“La informalidad en el empleo es el gran problema de Chile: no paga IVA, ni impuesto a la renta, no paga cotizaciones de pensiones, ni de salud, ni accidentes del trabajo… Aquí no existen las 40 horas, ni el sueldo mínimo, menos aún los conceptos de productividad y competitividad”, sostuvo.

Asimet y la crisis en Huachipato

Respecto a la crisis por la que pasa el acero nacional, la cual tiene como ícono a la situación de Huachipato, en la región del Bío Bío, desde Asimet consideran que el Gobierno debe ser un aliado estratégico mediante el impulso de políticas públicas que respalden el crecimiento del sector manufacturero, asegurando a su vez un ambiente propicio para la inversión e innovación.

“Esto incluye medidas que promuevan la competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad en el sector, pues la autoridad también debe hacerse cargo de los mayores costos que el modelo de desarrollo hacia una economía más sustentable impone a la industria nacional. Así lo señalamos hace pocos días, al expresar nuestra preocupación por la crisis que afecta a Huachipato, una de nuestras empresas socias más emblemáticas”, declaró García.

Finalmente, desde la Asociación alertan sobre las cifras de crecimiento del país, haciendo a su vez un llamado al Gobierno, parlamentarios y líderes políticos “para alcanzar acuerdos” que lleven a despejar escenarios de incertidumbre institucional, de seguridad pública y carácter legislativo que no permiten “avanzar hacia la recuperación y reactivación de la economía.