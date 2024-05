Las tensiones en Miami Heat se han elevado al máximo tras el fiasco de la franquicia en la primera ronda de Playoffs de la NBA, luego de quedar eliminados ante el mejor elenco de la temporada, Boston Celtics, quienes el propinaron un 4 a 1 en la llave.

Las lesiones provocaron que el Heat llegara al enfrentamiento ante Boston con un elenco mermado, donde su máxima figura, Jimmy Butler, presentara un esguince en el lateral medio de la rodilla en el primer juego de Play-in ante los Philadelphia 76ers.

No obstante, el escolta le colocó ‘pimienta’ a la ronda de Playoffs, bromeando con las clasificaciones de Boston Celtics y New York Knicks a la siguiente llave, acción que desató la ira del presidente de Miami Heat, Pat Riley.

Entras las frases que esbozó el mandamás del elenco de Florida, se escuchó un directo mensaje para el emblema del equipo al sentenciar que “si no estás jugando en la cancha, debes mantener la boca cerrada”.

“No vas a ganar hasta que cambies la forma como haces las cosas que son necesarias para ganar. Tenemos que cambiar algunas cosas, pero seguramente no vamos a decirlas aquí”, sentenció Riley.

Cabe recordar que las declaraciones de Butler fueron en relación a las clasificaciones de Playoffs de Celtics y Knicks, al asegurar que “el Heat habría derrotado a New York en la primera ronda… seguramente estaría como en casa y si yo estuviera jugando, Boston también lo estaría”.

Una evidente quiebre en la relación entre el presidente de la franquicia y una de las estrellas del equipo que aún tiene contrato con el Heat.

"If you're not on the court playing, you should keep your mouth shut."

– Pat Riley on Jimmy Butler trolling the Celtics and Knicks while sitting out with an injury

pic.twitter.com/bnn59FwwUY

— Barstool Sports (@barstoolsports) May 6, 2024