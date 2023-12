En pleno desierto de Atacama, a 18 kilómetros de Antofagasta y frente al monumento natural de La Portada, más de un centenar de agricultores y agricultoras se dedican desde 2011 a producir en forma hidropónica lechugas, ajíes, zapallo italiano, tomates, cilantro, ciboulette, albahaca, mizuna, tatsoi y flores comestibles, en un terreno de 100 hectáreas cedido en concesión por el Ministerio de Bienes Nacionales.

Dolores Jiménez, productora de hortalizas, es la presidenta de estos chilenos y chilenas que dan la pelea por producir alimentos en una zona inhóspita, y que están agrupados en la Asociación Gremial de Agricultores Altos La Portada (Asgralpa). También es una de las protagonistas de la segunda temporada de microdocumentales Agente de Cambio, que en enero próximo se estrenará por las redes sociales del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).

La agricultora viajó especialmente desde la zona norte para participar en el lanzamiento de la serie, que se realizó el jueves, donde relató que gracias al trabajo de estos años y al apoyo de Indap y de otros servicios públicos y empresas privadas, lograron crear un microclima, un oasis en medio del desierto, donde hoy viven las familias productoras y se ven abejas, mariposas y pájaros. “No lo hubiéramos imaginado jamás”, dice.

La aventura de Dolores y sus pares, cada uno de los cuales trabaja en un terreno de 0,5 hectárea, ya está consolidada. Hoy venden sus productos en ferias, supermercados y casinos de Antofagasta, y además cuentan con un Mercado Campesino y un centro agropecuario, en el que también dan cabida a productores y productoras de otros territorios del país para abastecer a la perla del norte.

Con un total de ocho entregas de entre 5 y 7 minutos de duración, la serie testimonial mostrará las historias de productoras y productores ejemplares de Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, quienes trabajan en forma sustentable para reducir los impactos de la producción agrícola en el medio ambiente y hacer frente al cambio climático.

El lanzamiento de estos microdocumentales fue encabezado por el director nacional de Indap, Santiago Rojas, quien espera que “las historias que protagonizan estos agentes de cambio den cuenta del importante aporte y valor que realizan las campesinas y campesinos a Chile, y que nos siga llenando de orgullo y motivando para trabajar con más fuerza por una Agricultura Familiar Campesina e Indígena más inclusiva, sostenible y resiliente”.

También se conectó a la actividad vía remota el joven agricultor de Puerto Aysén, Jorge Lepio, quien a través de Huerto Awitem se dedica a la horticultura biointensiva y regenerativa. En invernaderos (hechos con tubos desechados por las salmoneras que recicló) y tierra, con técnicas agroecológicas y bioinsumos, cultiva lechugas, rúcula, pak choi, repollo, espinaca, tomates cherry, ajo, cilantro y papas, productos que vende por Instagram.

“Es mi cuarta temporada productiva en el campo. Yo no tenía nada que ver con el campo, estudié turismo, y posterior a la pandemia decidí girar. El turismo me llevó mucho tiempo a estar cerca de la naturaleza y con la gente de cambio. En ese tiempo me fui enamorando, de la cosmovisión, de la manera en que se vive y el ritmo de vida que existe cuando se vive cerca de la tierra. A partir de ello tomé la decisión de dedicarme a trabajar la tierra”, comenta Lepio.

Otros protagonistas de Agente de Cambio son Victoria Mollo, productora aymara de orégano de la Cooperativa Oro Verde, de Putre; Luis Bugueño, criancero de Punitaqui que produce quesos de cabra, además de alfalfa para la alimentación de su centenar de animales; y Nicolás Arriagada, de Hemisferio Sustentable, emprendimiento de Pucón que produce hortalizas agroecológicas con valor agregado, como paté de kale y acelga, además de mix de hojas frescas.

La serie también incluye los casos de Marcela Iribarra, representante de la comunidad indígena Mashue, de La Unión, que gracias a un proyecto de riego asociativo con energía solar cuenta con agua para el trabajo agrícola de 26 familias; Blanca Lepicheo, que ofrece un servicio de turismo rural con cabañas, aromaterapia y medicina natural en la Isla Quehui, comuna de Castro; y Gloria Benavente, creadora de la Ruta de la Murta y productora de berries a través de su emprendimiento Terra Lluvia, de Chonchi.