La organización benéfica estadounidense The Entertainment Community Fund afirmó este jueves que, a pesar del acuerdo tentativo entre el sindicato de actores de Hollywood y los grandes estudios, siguen “preocupados” por el “impacto económico” en una industria audiovisual de Estados Unidos (EEUU) que “tardará meses en recuperarse”.

“Estamos muy preocupados por el impacto económico a largo plazo que este paro laboral seguirá teniendo”, aseguró en un comunicado Joseph Benincasa, presidente y director general de esta institución, la cual ayuda económicamente a profesionales de las artes escénicas en situación de necesidad.

En los 118 días que ha durado la huelga de intérpretes de EEUU (representados por el sindicato SAG-AFTRA), la entidad dice haber donado más de US$11,2 millones entre aproximadamente 5.200 personas que trabajan en el cine y la televisión.

THE #SagAftraStrike IS OVER.

🧵 Thread below. pic.twitter.com/KDTl9uKBRt

— SAG-AFTRA (@sagaftra) November 9, 2023