La creación de empleo en Estados Unidos ha alcanzado, por sorpresa, su ritmo más alto en ocho meses. Esto ya que en septiembre se añadieron al mercado laboral 336.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas, según datos dados a conocer este viernes.

Se trata de la mayor creación de empleo desde enero de este año, y es una cifra muy superior a la registrada en agosto, cuando se crearon 227.000 empleos, indicó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

Tras conocerse estos datos, mejores de lo previsto por los analistas y los mercados, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, compareció ante la prensa para celebrar el repunte y subrayó que no se trata de un “accidente”.

“Tenemos en la masa laboral la proporción más alta de estadounidenses en edad laboral en 20 años. No es un accidente”, dijo en la Casa Blanca.

Biden lo justificó en su política económica desde su llegada al poder en enero de 2021, conocida como “Bidenomics”: “Se trata de invertir más que nunca en Estados Unidos, en los trabajadores y negocios estadounidenses, y de traer de vuelta las cadenas de suministro”.

The economy created 336,000 jobs in September. Since I took office, we’ve created nearly 14 million jobs—and around 815,000 of them manufacturing jobs.

That’s Bidenomics.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 6, 2023