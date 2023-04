La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de salario mínimo de $500 mil.

La votación se resolvió de manera unánime tras más de dos horas de discusión en la Cámara.

Con la aprobación, la propuesta legislativa cumplió su primer trámite en el Congreso a la espera de lograr un mayor consenso entre todos los sectores políticos para ir avanzando de manera progresiva.

El escenario ideal del Gobierno era aprobar el proyecto antes del Día del Trabajador y las elecciones del 7 de mayo. Sin embargo, dicho escenario ideal se frustró tras la aprobación de la idea de incluir a la Comisión de Economía en la discusión.

El primer paso

La discusión en particular del proyecto debería comenzar el 8 de mayo. No obstante, la idea de la Cámara es alcanzar un amplio acuerdo para realizar la sesión la próxima semana, previo a la semana distrital. Eso, con el objetivo de acelerar la tramitación de la iniciativa.

La titular de la cartera del Trabajo y Previsión Social salió a poner paños fríos al tema de las pymes. “No es contradictorio subir el salario mínimo y apoyar a las pymes”, destacó.

“Hoy día hemos dado un primer paso legislativo, que es la aprobación en general, la aprobación de la idea de legislar en la Comisión de Trabajo”, señaló la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

“Lamentablemente no pudimos seguir avanzando en los detalles del proyecto de ley, en particular porque la oposición no puso a disposición sus votos, señalando que requería previamente que hubiese algún tipo de acuerdo con las pymes”, precisó.

Maniobra dilatoria

Por otro lado, algunos sectores políticos de la Cámara perciben la incorporación de la Comisión de Economía como una maniobra dilatoria de la derecha.

“Nos habría gustado avanzar más, creemos que no es bueno que se entorpezca, que se tramite más de lo necesario un proyecto de ley tan importante. Lamentamos que la derecha no hubiera estado disponible para seguir avanzando en ese sentido“, señaló Jara.

“Y como siempre nos gusta hablar de certezas, nos habría gustado darle certezas a la familia de nuestro país. Pero hoy día se ha producido esta situación en la cual se aprobó en general la idea de legislar, pero no se quiso avanzar en los detalles”, sentenció la ministra.

En su momento, parte de la oposición pidió al Gobierno desistir de la idea de ponerle urgencia al proyecto. En ese sentido, el jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, valoró que el Ejecutivo le haya quitado la urgencia al proyecto.

“Queremos agradecer al Gobierno la urgencia que le ha quitado a este proyecto para poder seguir discutiendo el 8 de mayo con el acuerdo ya firmado con la pequeña empresa”, aseguró.

“Lo importante es que el gobierno nos dé certeza en los próximos días de que este acuerdo sea firmado, definitivamente las pymes se demuestren ya en un acuerdo y de esa manera poder aplicar este salario mínimo sin efecto en el mercado laboral y que no traiga algún quiebra”, comentó Sauerbaum.

Subsidio no convence

Cabe recordar que el lunes recién pasado, 11 gremios Pyme enviaron un texto a los diputados para no seguir adelante con el debate del proyecto. Eso, después de que el ministro de Economía, Nicolás Grau, les ofreciera un subsidio para ayudarles a implementar el nuevo salario, subsidio que no cumplió con sus expectativas.

“Solicitamos de forma conjunta al Parlamento, no avanzar en la discusión del proyecto de ley del Salario Mínimo, hasta que las organizaciones gremiales podamos contar con los insumos adecuados y pertinentes de la discusión y así poder concretar una propuesta consensuada entre nuestras organizaciones Mipymes, con el objetivo de ingresar un solo proyecto, que comprenda Salario Mínimo y lo relacionado al Subsidio Sueldo Mínimo Mipymes”, se lee en el escrito según informa DF.

Al respecto, Sauerbaum destacó: “Creemos que hay que utilizar todas las herramientas posibles, un IFE laboral reforzado, un subsidio a la contratación de los jóvenes, de contratación a las mujeres y también un aumento importante del ingreso mínimo garantizado para que todos esos ingresos se puedan complementar, para que el trabajador pueda recibir una cifra similar a los 500.000 pesos”.

“Nos hubiese gustado que el gobierno nos mostrara también cifras importantes respecto del impacto que pudiera tener esta alza de salario mínimo”, finalizó.