En medio del inicio de la discusión legislativa por el reajuste del sueldo mínimo a $500 mil pesos, la cita en la comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados terminó sin ninguna votación sobre el articulado del proyecto.

La iniciativa busca implementar el nuevo salario de forma escalonada, con un primer incremento a $440 mil el 1ro de mayo de 2023 y luego a $460 mil el 1ro de septiembre del mismo año, concluyendo el 1ro de julio de 2024 con los $500 mil.

Sin embargo, la iniciativa ingresada por el Ejecutivo el lunes no fue bien recibida en la medida de que el acuerdo fue alcanzado únicamente junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), lo cual produjo molestias en las pymes y empresas más pequeñas.

“Ministra Jeannete Jara, le tenemos bastante aprecio y reconocimiento en su rol como ministra, en conseguir buenos acuerdos (…) Ese espíritu de diálogo que usted ha impulsado no está en este proyecto, no está en las micro, pequeñas y medianas empresas en esto. No es conveniente que esto avance si no están las Pyme“, comentó el diputado Henry Leal (UDI), según cita Diario Financiero.

Se sumaron a las críticas los diputados Cristian Labbé (UDI), Eduardo Durán (RN) y Alberto Undurraga (DC).

Gremios exigen pausa de la discusión sobre nuevo sueldo mínimo

Además, el lunes 24, 11 gremios Pyme habrían enviado un texto donde pedían a los diputados no seguir con el debate del proyecto. Junto con lo anterior, también se detalla que en una reunión con el ministro Nicolás Grau se les ofreció un subsidio para ayudarles a implementar el nuevo salario, pero que la propuesta no cumplió con sus expectativas.

“Solicitamos de forma conjunta al Parlamento, no avanzar en la discusión del proyecto de ley del Salario Mínimo, hasta que las organizaciones gremiales podamos contar con los insumos adecuados y pertinentes de la discusión y así poder concretar una propuesta consensuada entre nuestras organizaciones Mipymes, con el objetivo de ingresar un solo proyecto, que comprenda Salario Mínimo y lo relacionado al Subsidio Sueldo Mínimo Mipymes”, se lee en el escrito según informa DF.

Finalmente, entre críticas tanto de la oposición como del sector Pymes, la sesión concluyó sin votaciones sobre el proyecto de ley, marcando un complejo inicio para uno de los proyectos más destacados del Ejecutivo en los últimos meses.

Para las 16:00 horas el Gobierno habría convocado a las empresas del sector para una cita, donde se discutirían estos puntos con tal de lograr nuevos acuerdos.