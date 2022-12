Luego de que el martes el gobierno arremetiera contra los gremios que solicitaron la postergación en la aplicación del IVA a servicios desde el 2023, el Ministerio de Hacienda confirmó la jornada de este miércoles que no postergará esta medida.

El ministro Mario Marcel reiteró sus cuestionamientos a las agrupaciones gremiales por “no haberse preocupado antes” y adelantó que su equipo tributario aún está recopilando los antecedentes.

Según lo indicó el Diario Financiero, fue en una comisión del ministerio donde el secretario de Estado reiteró sus reparos a que se pida “a última hora” la postergación de la puesta en marcha.

Por otra parte, Marcel reveló que el Servicio de Impuestos Internos (SII) envió “miles de correos” a contribuyentes avisando la entrada en vigencia de esta medida.

La resolución a la que hace referencia el titular del SII es la N° 115, del 30 de noviembre, que instruye el procedimiento para el registro de las sociedades profesionales que estará vigente entre el primero de enero de 2023 y el 30 de junio de ese año.

Para poder acceder al presente procedimiento, será necesario que el contribuyente cumpla con los siguientes requisitos.

– Solo podrán acceder las sociedades de personas, de responsabilidad limitada o colectivas civiles.

– Todos sus socios deben ser personas naturales o sociedades de profesionales, no siendo requisito adjuntar los títulos profesionales o no profesionales de cada uno de los socios.

– No haber emitido documentos afectos a IVA a contar del primero de enero de 2022.