La reina de las lágrimas es una de las series coreanas más populares del momento. En Chile y Latinoamérica está actualmente en emisión por medio de Netflix, manteniéndose en el Top 10 del contenido más visto en nuestro país semana a semana.

Si bien en Netflix terminará de emitirse el sábado 11 de mayo, pues están lanzando dos episodios por semana de un total de 16, en su natal Corea del Sur ya concluyó su emisión.

Y el final no dejó indiferente al público coreano, pues rompió un récord de audiencia que hasta ahora pertenecía a otro K-drama tremendamente famoso: Aterrizaje de emergencia en tu corazón (Crash Landing on You).

El domingo 28 de abril, el episodio final de La reina de las lágrimas registró la mayor audiencia de un K-drama en la historia de tvN, el canal surcoreano propietario de esta serie y de Aterrizaje de emergencia en tu corazón, así como de numerosas producciones televisivas de gran éxito internacional.

Esto según estadísticas de la consultora Nielsen Korea, que indica que, a nivel nacional -en Corea del Sur-, el final de La reina de las lágrimas obtuvo un rating de 24,850%, sobrepasando a Crash Landing on You que obtuvo 21,683% en su conclusión, en febrero de 2020, según cita el portal especializado Soompi.

A varios años de su estreno, Aterrizaje de emergencia en tu corazón continúa siendo recordado como una de los mejores series coreanas de la última década. Incluso sus queridos actores protagonistas, Hyun Bin y Son Ye Jin, contrajeron matrimonio en la vida real en abril de 2022.

Por su parte, La reina de las lágrimas es liderada por los famosos actores coreanos Kim Soo Hyun y Kim Ji Won.Lla serie muestra la compleja dinámica de la pareja protagonista, Baek Hyeon-woo (Soo Hyun) y Hong Hae-in (Ji Won), en una historia que desafía los roles tradicionales y explora las profundidades de su relación.

Ambas producciones pertenecer a tvN, canal televisivo del conglomerado CJ ENM que ha creado muchísimos k-dramas famosos a nivel mundial, incluyendo -en los últimos años- Start-Up, True Beauty, Tale of the Nine Tailed, Hotel Del Luna, Vincenzo, Memories Of The Alhambra y más.

Y como dato adicional, ambos k-dramas fueron escritos por la misma guionista: Park Ji Eun, que también escribió Mi amor de las estrellas (My Love From the Star, 2013-2014), entre otros guiones.

Cabe destacar que ambas series están disponibles en Netflix Latinoamérica.