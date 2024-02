La PlayStation 5 ya entró a “la última mitad de su ciclo de vida”, según lo expresó Hiroki Totoki, director financiero de Sony, luego de que la compañía mostrara los resultados de su último trimestre de 2024.

En éste, constata Tarreo, se reveló que la consola ya alcanzó la cifra de 54,8 millones de unidades vendidas.

Dichos resultados no cumplen con las expectativas que tenían de poder igualar o superar la cantidad que había logrado PlayStation 4 en este punto, por lo cual la empresa nipona ya cortó su previsión de ventas de PS5 para este año fiscal, de 25 millones a 21 millones de unidades.

“Pretendemos optimizar las ventas haciendo mayor hincapié en el equilibrio con los beneficios, por lo que prevemos un descenso gradual de las ventas de unidades a partir del próximo año en ejercicio”, explicó.

También, con la salida de la versión slim podría entenderse que ya estamos como mínimo situados en la mitad de la novena generación tras poco más de 3 años desde que fueran lanzadas tanto la PS5 como la Xbox Series X, y que podríamos tener el anuncio de una nueva consola en algún momento de 2028.

Asimismo, Totoki confirmó que no hay planes de lanzar un juego de alguna saga importante (God of War, Horizon, Uncharted, Ratchet & Clank, etc.) durante este el próximo año fiscal que empieza el 1 de abril de 2024 y finaliza el 31 de marzo de 2025, por lo que podemos ir bajando las expectativas de que haya algún lanzamiento de ese calibre.

En su lugar, juegos como Stellar Blade o de franquicias más pequeñas (como el remake Until Dawn, Helldivers 2 o algún título que todavía no se ha anunciado) apuntan a ser las cartas fuertes con las que Sony afrontará este 2024.

Aún así, el ejecutivo confirmó que tienen varios proyectos grandes en desarrollo y aseguró que tienen el compromiso de producir juegos de alta calidad, como también desarrollar juegos como servicio, los cuales aún no son bien recibidos por la comunidad de jugadores.

Asimismo, esperan que “las ventas de software de third-party sigan creciendo debido a la expansión de la base de jugadores de PlayStation 5 y el nivel de engagement del usuario. En cuanto a nuestros servicios, esperamos que los suscriptores estén a la par con este año fiscal o ligeramente por debajo debido al impacto de la revisión de precios que implementamos, pero esperamos que las ventas se expandan gradualmente debido a un cambio más atractivo de nuestros servicios premium”.