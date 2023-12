La mañana de este martes, usuarios de PlayStation han reportado la suspensión permanente de sus cuentas, sin motivos aparentes.

Según han expresado a través de X (Twitter), cuando intentaron ingresar a sus perfiles de la plataforma, se dieron cuenta de que estaban suspendidos, pero no habían recibido ningún aviso previo al respecto.

“Mi cuenta de repente fue suspendida permanentemente. Estoy notando que hay post similares, ¿qué está pasando?”, comentó un usuario.

Las capturas compartidas por algunos afectados muestran el mensaje de la plataforma que dice: “Esta cuenta ha sido permanentemente suspendida permanentemente de PlayStation Network debido a violaciones de los Términos de servicio y el Acuerdo de usuario de PlayStation Network“.

Sin embargo, los usuarios aseguran que no han violado ninguna política. Por el momento, no hay ninguna otra explicación al respecto y tampoco declaraciones de parte de PlayStation.

Usuarios de PlayStation piden explicaciones

Algunos usuarios afectados recurrieron al servicio del soporte técnico, donde se les dijo que sus cuentas fueron suspendidas por actividades de “fraude”, pese a que ellos aseguraron que no habían cometido violaciones en los términos de servicio y acuerdo de usuario.

Al parecer, esto le ha ocurrido a algunos usuarios de PlayStation 4 y 5, y por el momento, sólo circulan reportes en inglés.

Algunos usuarios intentaron apelar a la suspensión, pero la plataforma no les permitió ingresar la solicitud.

Lol @AskPlayStation won’t let me appeal my permanent suspension that happened for no reason. I haven’t even been playing the console lately. They gave me no reason. Sent me no email. This is atrocious service. pic.twitter.com/qHfk1a54gp — JAKE ELLENBOGEN (@JKBOGEN) December 4, 2023

@AskPlayStation powered on PS5 today and saw message my account was permanent suspended. I have not violated PSN T&C and believe I am a victim of fraud. This is how I was treated by your Support Agents today. TIA for your prompt & thorough reply. #PS5 #PSN #PSNSupport pic.twitter.com/nYUdvvPerf — Tim W (@SoDadTired) December 5, 2023

Dude! I’m just trying to play some Fortnite~ I’ve never violated TOS. Never got an email explanation for why I was banned or how long. I play mostly solos in Fortnite, not even on mic. Someone please unsuspend me 🙏 I don’t have much free time 😭 @AskPlayStation @SonySupportUSA pic.twitter.com/0JVcG6X5QV — 𝔻. 𝕄𝕒𝕩 👻 (@D_Max_HS) December 5, 2023