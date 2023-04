Para aumentar la dificultad y mantener vivas a las comunidades, los jugadores suelen crear reglas y formas de jugar distintas a las establecidas en los videojuegos, como suelen competencias para ver quién termina un juego más rápido, las partidas pacifistas -en las que el jugador evita hacer cualquier tipo de daño a enemigos en juegos que requieren atacar-, o las ‘No Hits‘ -partidas en las que no debes recibir un solo golpe hasta terminar el juego-. Ahora, una nueva regla fue impuesta a los gamers de ‘shooters‘ (disparos), creada por la misma Cruz Roja.

Considerando el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el Comité internacional de la Cruz Roja busca crear conciencia entre los gamers sobre los daños que traen los conflictos bélicos, por lo que lanzó un desafío retando a los jugadores a “Jugar bajo las reglas” de la guerra en sus próximas partidas.

“Todos los días, los jugadores entran en zonas de conflicto jugando desde sus asientos. Pero justo ahora, los conflictos armados son más frecuentes que nunca, y las personas sufren sus efectos; el conflicto no es un juego”, reflexionaron. “Destruye sus vidas y devasta comunidades. Por lo tanto, te desafiamos a jugar FPS con las verdaderas Reglas de la Guerra, para demostrarle a todos que incluso las guerras tienen reglas – reglas que protegen a la humanidad en los campos de batalla en la vida real.”

La Cruz Roja propone dos juegos para el desafío, Arma 3: Laws of War, y Fortnite, mientras que las reglas son las creadas en el Convenio de Ginebra en 1949, y que la organización internacional busca que sean aplicadas en los enfrentamientos armados.

Por lo tanto, las cuatro reglas simplificadas que están dentro del reglamento para los shooters son las siguientes:

• No ensañarse: Cuando un enemigo es derribado y no puede responder, no puedes dispararle.

Regla de Guerra: Los prisioneros de guerra deben ser protegidos de violencia, intimidación y malos tratos.

• No apuntar a PNJ (personajes no jugador) no violentos: Los bots que no disparen sin provocación se consideran civiles, y no puedes apuntar ni dispararles.

Regla de guerra: Civiles no pueden ser atacados y deben ser protegidos.

• No apuntar a edificios civiles: En cualquier punto del mapa, casas, escuelas u hospitales son considerados zonas seguras que no puedes atacar. Cuando pelees en estos lugares, debes hacer todo lo que puedas para evitar daños.

Regla de Guerra: Infraestructuras civiles son áreas protegidas.

• Utilizar botiquines médicos con todos: Si tienes un botiquín médico que le sirva a otra persona, debes darlo a quien sea que lo necesite, sea amigo o enemigo.

Regla de Guerra: Los enfermos y heridos deben ser atendidos en cualquiera de los bandos.

Lejos de ignorar esta propuesta por la Cruz Roja, los jugadores han mostrado entusiasmo y han comenzado a aplicarlas en distintos videojuegos mientras colaboran con la institución, como PUBG, Call of Duty Warzone, Rainbow 6 Siege y Escape From Tarkov.

En algunos de los juegos usados es más sencillo que en otros aplicarlas.

Cualquier interesado en seguir estas normas puede hacerlo desde la comunidad de su casa, además de poder ver partidas con jugadores siguiendo estas reglas en el Twitch oficial de la Cruz Roja.