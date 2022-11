La tarde de este lunes Rubén Doblas “El Rubius” informó a través de sus redes sociales que fue “baneado”, es decir suspendido, de Twitch, plataforma en la que hace directos en vivo a diario y en la que cuenta con más de 13 millones de seguidores.

La noticia impactó a gran parte de la comunidad de Twitch, puesto que el Rubius es uno de los streamers más vistos de habla hispana y la plataforma, después de YouTube, se ha convertido en parte importante de su sustento.

El “baneo” en cuestión se dio luego de que la desarrolladora SEGA le enviara un código del nuevo videojuego Sonic Frontiers. “En el email me dicen que no hay embargo y que lo puedo stremear ya”, explica Rubén a través de un tuit.

Sin embargo, la misma compañía de videojuegos hizo que la cuenta del el Rubius fuera baneada por “copyright”, ya que el juego aún está por estrenarse. Exactamente el 8 de noviembre es el lanzamiento.

Sega hoy me ha mandado un codigo del Sonic Frontiers. En el email me dicen que no hay embargo y que lo puedo stremear ya.

Sega procede a banearme de Twitch.

WTF??? @TwitchES @sonic_hedgehog pic.twitter.com/MMsqPbHWRQ

— elrubius (@Rubiu5) November 7, 2022