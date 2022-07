Anticipando el estreno de “La Casa del Dragón”, que tendrá lugar el próximo 21 de agosto, HBO Max lanzó "House of the Dragon: DracARys", una aplicación de realidad aumentada en la que se podrá incubar dragones.

A pocas semanas del estreno de House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, estrenaron House of the Dragon: DracARys, un app de realidad aumentada para “incubar” y criar dragones virtuales.

El juego móvil consiste en que cada dragón será único para su usuario y, a medida que crezca, desarrollará su propia apariencia y temperamento impulsado por las interacciones de su guardián, tal como en el mundo fantástico de George R. R. Martin.

Los usuarios también aprenderán palabras Valyrias -idioma de “La Casa del Dragón”- para comandar al animal a través de un sistema de reconocimiento de voz personalizado.

Los dragones crecerán a un tamaño enorme, alcanzando hitos de desarrollo en su camino hacia la edad adulta completa. Así podrán recorrer el mundo para que otros usuarios los vean e interactúen con ellos.

Incubar dragones con realidad aumentada

La app usa tecnología similar a la de otros videojuegos móviles como el Pokemon GO, por ejemplo, u otras apps interactivas que utilizan la realidad aumentada (AR).

Su desarrollo fue un trabajo colaborativo entre artistas, ingenieros, técnicos y otros profesionales que crearon la experiencia virtual desde 0.

“Creamos una criatura virtual personalizada y receptiva” explica Victor Pineiro, Director de Innovación Digital en HBO Max. La idea surgió puesto a partir de los “momentos impresionantes e inspiradores” que se dan cuando en la serie aparecen dragones.

“Queríamos que los usuarios experimentaran esos momentos de asombro y maravilla en el contexto de su vida cotidiana” agrega Kevin Young, Director Creativo para The Mill y Líder Creativo de la app.

House of the Dragon: DracARys se lanzó por primera vez exclusivamente el 20 de julio en la Comic-Con de San Diego y ya se encuentra disponible App Store y Play Store en 19 países, incluyendo a Chile.