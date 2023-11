Tras la crisis que comenzó a enfrentar OpenAI luego del despido de Sam Altman como CEO de la empresa, la firma tomó una decisión: recontratar al programador.

Altman formaba parte de OpenAI, la marca creadora de ChatGPT y de la cual fue cofundador, desde el año 2020. Sin embargo, a pesar de ello, el directorio lo acusó de “no ser sincero en sus comunicaciones”, motivo que llevó a su despido.

“La salida del señor Altman es producto de un proceso deliberativo del directorio, concluyendo que no ha sido siempre sincero en su comunicación con el directorio, lo que es un obstáculo para que continúe dirigiendo OpenAI”, declararon desde la firma.

Greg Brockman, igualmente confundador de la empresa, abandonó también el directorio el pasado viernes 17 junto a Sam Altman. Brockman, tal como Altman, volverá a la directiva.

El anuncio del retorno de Sam fue anunciado por la misma empresa a través de X (ex Twitter), donde expusieron: “Hemos llegado a un acuerdo para que Sam Altman regrese a OpenAI como director ejecutivo con una nueva junta inicial formada por Bret Taylor (presidente), Larry Summers y Adam D’Angelo”.

Tras la resolución, el inversionista y creador de ChatGPT utilizó también su cuenta de X para expresar su sentir actual: “Amo openai y todo lo que he hecho en los últimos días ha sido para mantener unido a este equipo y su misión”, partió señalando.

Sam había sido fichado por Microsoft el mismo fin de semana de su despido. El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, había anunciado también a través de redes que contrataría a Altman y Greg Brockman para liderar un nuevo departamento enfocado en Inteligencia Artificial en su empresa.

Sobre ello, Sam declaró hoy: “Cuando decidí unirme a MSFT el domingo por la tarde, estaba claro que ese era el mejor camino para mí y el equipo. Con el apoyo de la nueva junta directiva y de w satya, espero volver a openai y aprovechar nuestra sólida asociación con msft”.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023