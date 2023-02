Una nueva función trae la Inteligencia Artificial (AI) a Spotify, se trata de una herramienta que funcionará como DJ para seleccionar canciones por los usuarios e incluso acompañarlos en la escucha con una voz propia y bastante realista.

Así lo informó la plataforma en un comunicado, donde señalaron que esta nueva iniciativa busca personalizar la experiencia musical de los usuarios. Además, por el momento todavía estaría en versión beta.

“Ofrecerá una selección de música seleccionada junto con comentarios sobre las pistas y los artistas que creemos que te gustarán con una voz asombrosamente realista”, dice el comunicado.

¿Cómo funcionará Spotify DJ?

Este DJ en cuestión, funcionará como una guía personalizada que irá cambiando y adaptándose a los gustos de cada usuario y así finalmente podrá escoger canciones por sí mismo.

Asimismo, tendrá la capacidad de recoger los gusto musicales más actuales de los usuarios, pero también los más antiguos. “Escaneará los últimos lanzamientos que sabemos que te gustarán, o te llevará de vuelta a esa lista de reproducción nostálgica que tenías en repetición el año pasado”, señalan.

Esto será posible a partir de la tecnología de inteligencia artificial generativa de OpenAI, que se encuentra en pleno auge. Además, la voz de esta herramienta replicará a Xavier “X” Jernigan, que fue uno de los presentadores del primer programa matutino de Spotify, The Get Up.

Por ahora, Spotify DJ se lanzó en primer lugar en modo beta para usuarios premium de Estados Unidos y Canadá, pero se espera que durante las próximas semanas y tras algunas pruebas comience a expandirse globalmente.