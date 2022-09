!Por fin¡ Twitter anunció este jueves que la esperada opción de editar mensajes hasta 30 minutos después de la publicación, ya está disponible… aunque no para todos.

La función se encuentra en marcha blanca, por lo que, solo aquellos suscriptores de Twitter Blue podrán acceder a esta herramienta. Recordemos que los tuiteros azules deben pagan mensualmente US$ 4,99 al mes, lo que equivale aproximadamente a $3.300.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you'll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022