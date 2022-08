Esta semana Twitter trajo una nueva actualización que fue bien recibida por los más adeptos a esta red social, el círculo, al que los usuarios apodaron como “el círculo verde”. Esta función permite compartir tuits con grupos más pequeños de seguidores.

El círculo verde es una herramienta similar a la opción de “mejores amigos” en Instagram. Así permite seleccionar a los contactos que el usuario quiera agregar a su círculo más cercano y compartir tuits exclusivamente con ellos.

“Tú eliges a los participantes de tu Círculo de Twitter, y solo las personas a las que agregaste pueden responder a los Tweets que compartes en el Círculo e interactuar con ellos”, informó Twitter a través de su página Help Center.

¿Cómo funciona el círculo verde de Twitter?

La opción aparece al momento de escribir un tuit, como un botón verde que permitirá escoger quienes verán esa publicación y podrán interactuar con ella. El resto de seguidores que no quede en la lista, no podrá visualizar ese contenido. Además, estos tuits no contarán con la opción de ‘retweet’.

Cada tuitero puede tener solo un único círculo verde, en el que caben hasta 150 personas. Ya creada la lista, solo falta activar la opción a la hora de publicar para que puedan ver el tuit exclusivamente quienes pertenecen al grupo.

El círculo verde de Twitter, fue anunciado en mayo de este año y después de varios meses de prueba con algunos usuarios finalmente puede usarse de manera global. Aquellos dispositivos que aún no tienen la opción habilitada deben actualizar la app para adquirirla.

Esta nueva función causó gran revuelo en la red social. Y fue rápidamente aceptada por los usuarios, que llevaban tiempo esperando una nueva forma de compartir ideas con más intimidad.