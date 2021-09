Este martes, la compañía Apple presentó su nueva línea de smartphones, tabletas y gadgets y, como era de esperarse… hubo una lluvia de memes en redes sociales.

Tal como informó BioBioChile, la empresa de tecnología dio a conocer los iPhone 13 Pro y Pro Max. Los precios de estos serán de 999 dólares (más de 780 mil pesos chilenos) y 1,099 dólares (cerca de los 860 mil pesos chilenos), respectivamente.

Además, Apple sacó a la luz los iPhone 13 y Mini, que tendrán un precio desde los 699 dólares (poco más de 540 mil pesos chilenos) en el caso del modelo pequeño y de 799 dólares (cerca de los 620 mil pesos chilenos) en el estándar..

La empresa también mostró su nuevo iPad, iPad Mini y el Apple Watch.

Y a pesar de que se trató de avances, de los que puedes leer en este artículo, hubo usuarios de Twitter que reaccionaron con humor por los parecidos de lo nuevo, con sus versiones anteriores.



“Apple presentando las innovaciones de 2021”, se lee en un meme de una conocida imagen en que un hombre recibe, de regalo, una camisa igual a la que trae puesta. .

“Todo el mundo con Apple después de anunciar el iPhone 13, iPad 9, iPad mini y Apple Watch”, tipeó otro usuario junto a la fotografía de la madre de Malcolm en la serie Malcolm in the Middle, preguntándose si “¿te parece que somos ricos?”.





Mira a continuación más memes:

Me looking for organs i don't need after iPhone 13 announcement😂😂#AppleEvent #Apple #iPhone13 pic.twitter.com/r6KsQiBHAs

— ریحان🔥 (@tmhara_kashif) September 14, 2021