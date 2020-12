Si eres de aquellos que disfrutan con las frases deslenguadas y el humor negro, How bad is your spotify? (¿Qué tan malo es tu Spotify?) probablemente sea de tu interés.

Se trata de una aplicación que juzga tus gustos musicales en Spotify con mensajes directos y ácidos simplemente por diversión.

Creada por la revista The Pudding, el bot se encargará de criticar tus listas musicales con comentarios tipo “has estado escuchando mucho a Taylor Swift últimamente. ¿Está todo bien?”.

Si te llama la atención la idea de ser el blanco de bromas por lo que escuchas, sólo debes iniciar sesión con la información de tu cuenta de Spotify y esperar a que la app haga lo suyo.

help this spotify ai bot is so annoying 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/bFlzskhn1t — lory (@linospears) December 23, 2020

Para que te hagas una idea, la plataforma, que funciona con Inteligencia Artificial, te podría preguntar si estabas escuchando determinadas canciones por ironía o porque has sido hackeado.

Lo interesante es que podrás tener una conversación con la aplicación, con respuestas que parecerán sumamente realistas.

A su vez, podrás responder determinadas preguntas con el objetivo de que aparezcan más resultados.

Finalmente, tras haber hecho un diagnóstico a tu lista de reproducción, la evaluará con una nota generalmente baja y una crítica derechamente no constructiva.

Puedes utilizar este “juez musical” para pasar un rato divertido mediante el navegador de escritorio o desde móviles. Eso sí, por el momento sólo está en inglés.