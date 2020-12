En los últimos días un cambio en el funcionamiento de Instagram ha provocado molestia en muchos de los usuarios.

Con la nueva actualización de la famosa aplicación, viene una modificación que impide compartir posteos del feed en las historias.

Pese a que el objetivo es el de poner fin al spam, muchos reclaman que esta medida resulta perjudicial ya que desde ahora no sólo no se podrá compartir noticias o memes, sino que además tampoco se podrá compartir directamente las publicaciones de cuentas de emprendimientos, práctica habitual en esta pandemia.

“Estamos probando un cambio en la manera de compartir el contenido en las historias”, anunció la app, propiedad de Facebook.

“Gracias a las opiniones de los miembros de nuestra comunidad, sabemos que quieren ver menos publicaciones del feed en las historias. Durante esta prueba, no podrás agregar publicaciones del feed a tu historia”, agregó.

Por el momento no existe certeza sobre si este cambio será definitivo o si será temporal.

A continuación te dejamos con algunas reacciones que ha dejado esta medida.

Estoy molesta pero molesta horrible porque no puedo compartir los posts que me gustan en las historias de Instagram pic.twitter.com/jMAaQQqJR3

Me hace mal no poder compartir cualquier post de páginas a historias. Que has hecho señor Instagram?

— Lali (@_laligonzalez) December 10, 2020