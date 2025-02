Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Un nuevo estudio revela que la inteligencia artificial puede superar a los cirujanos al redactar informes posoperatorios más precisos, según un informe del Journal of the American College of Surgeons. Los informes quirúrgicos son cruciales para la comunicación entre profesionales de la salud, la facturación y la calidad de la atención, siendo considerados el documento más importante en cirugía. Mediante visión computacional, los investigadores entrenaron IA para observar y escribir informes detallados sobre operaciones de extirpación de próstata. Los resultados mostraron que los informes de IA presentaban menos discrepancias que los escritos por cirujanos, lo que podría mejorar la precisión y eficiencia de la documentación quirúrgica en el futuro.