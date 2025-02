¿Quieres comunicarte mejor con los gatos? Un estudio demostró que hay un gesto clave que podemos hacer los humanos para caerles bien o demostrarles más confianza, y no es necesariamente llamándolos u ofreciéndoles comida.

Se trata del parpadeo. Parpadear lentamente a tu gato es el equivalente a una sonrisa. Un estudio hecho con felinos domésticos en 2020 demostró que este gesto permite mejor comunicación con ellos.

“Este estudio es el primero en investigar experimentalmente el papel del parpadeo lento en la comunicación entre gatos y humanos“, dijo en un comunicado la profesora Karen McComb, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sussex, quien supervisó la investigación.

“Y es algo que puedes probar tú mismo con tu propio gato en casa o con los gatos que encuentres en la calle. Es una forma estupenda de mejorar el vínculo que tienes con ellos”, agregó.

Cuando los gatos están relajados o contentos, mantienen los ojos parcialmente abiertos y parpadean lentamente. El estudio investigó qué pasa si los humanos imitamos este gesto.

Así, se demostró que, a vista de los felinos, terminamos siendo más amigables y accesibles a la interacción si les parpadeamos.

Los investigadores hicieron dos experimentos. Del primero participaron 21 gatos domésticos de 14 hogares diferentes. Se pidió a los dueños que se ubicaran a aproximadamente un metro de distancia y parpadearan lentamente cuando el gato los mirara.

Los gatos mostraron más interés después de que sus dueños les parpadearon y además parpadearon de vuelta. El ejercicio se repitió con otros 24 gatos, de 8 hogares diferentes, pero en esta ocasión fueron los investigadores quieres interactuaron con los gatos.

Pese a que para los felinos, los investigadores eran desconocidos, igualmente mostraron más interés tras el parpadeo y se dejaron acariciar. No así cuando los investigadores mantuvieron una expresión neutra.

“Comprender las formas positivas en que los gatos y los humanos interactúan puede mejorar la comprensión pública de los gatos, mejorar el bienestar felino y decirnos más sobre las habilidades sociocognitivas de esta especie poco estudiada”, manifestó la Dra. Tasmin Humphrey, primera autora del estudio.

“Nuestros hallazgos podrían usarse potencialmente para evaluar el bienestar de los gatos en una variedad de entornos, incluidos consultorios veterinarios y refugios“, agregó.

Los expertos también reflexionaron sobre los vínculos entre gatos y humanos en sus muestras de interés. Por ejemplo, si el dueño del felino es una persona distante o esquiva, es posible que el gato responda de la misma manera, es sabido que mascotas como perros o gatos tienen a imitar rasgos de la personalidad de sus humanos.

Pero también hay otro factor, que es que los gatos perciben las miradas fijas y sin parpadeo como una amenaza, por lo que parpadean lentamente para indicar que están tranquilos.

Otros estudios también han mostrado que los gatos pueden atraer la atención humana de manera efectiva a través del “ronroneo de solicitud”, cuando quieren ser acariciados o están disfrutando algo.

Por otro lado, son capaces de distinguir sus nombres de otras palabras y pueden ser sensibles a emociones humanas. Por ejemplo, pueden identificar cuando sus dueños están tristes y en algunas ocasiones frotan sus cabezas contra ellos.

El estudio se publicó en Scientific Reports, de la revista Nature.

Link aquí: The role of cat eye narrowing movements in cat–human communication