La tarde del miércoles se presentó en el Congreso Futuro 2024, Mario Ponce Acevedo, Doctor en Matemáticas de la Universite Paris Sud (Orsay), en Francia y académico de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica (PUC), allí el experto habló de los números como base de la Inteligencia Artificial (IA) y cómo es que esta herramienta “nos conoce”.

El matemático centró su charla en la IA y su relación con los humanos, dijo que gracias a ella hoy en día los algoritmos “nos conocen completamente” y que ese sería un claro ejemplo de cómo las matemáticas “son una herramienta para humanizarnos”.

Para explicarlo, utilizó el ejemplo de los smartphones, que en muchas ocasiones parecen escuchar a los usuarios al mostrarnos publicidad de objetos sobre los que estuvimos hablando, o incluso, pensando. Fue así como el experto llegó a la conclusión de que la IA puede “leer mentes”, y él también.

En la instancia, invitó a participar a una persona del público y allí frente a unas 500 personas, demostró que puede adivinar lo que estamos pensando, utilizando un método matemático que es el que utilizan las IA para “conocernos”.

En concreto, Ponce le pidió a un joven del público que pensara en su número favorito del mes, a continuación, le mostró 5 láminas con diferentes grupos de números donde el sujeto de prueba tenía que responder con un “sí” o un “no” si es que su número favorito estaba allí. Al final, el profesor concluyó que sería el 27 y estuvo en lo correcto.

¿Mario Ponce sabe leer mentes?

“Hay que analizar los datos, buscar la estructura de la data”, comentó Ponce. El matemático explicó que utilizó una tabla para calcular el número en base al descarte, mostrándole al joven inicialmente la mitad de los números del mes, después, la mitad saltados de 8, la mitad saltados de 4, la mitad saltados de a 2 y la mitad saltados de a uno.

“El compañero me dijo sí, sí, no, sí, sí. Yo sé que eso es 27”, aseguró, esto porque únicamente tuvo que sumar las respuestas según la tabla. “El truco es sumar 16+8+4+2+1”, completó. En ese caso, sí correspondería a 16, sí a 8, no a 4, sí a 2, y sí a 1, dando como resultado, 27.

“No es que yo me sepa las cosas de memoria, hay una manera de calcular la respuesta, porque las inteligencias artificialmente no solamente nos conocen, nos conocen rápido“, concluyó.

Con esto, Ponce hace alusión a los smartphones, señalando que cada día les respondemos preguntas. “Cuando usted hace like a una foto de un amigo le contestó una pregunta, cuando lee una noticia le contestó una pregunta, cuando usted apagó su teléfono por mucho tiempo le contestó una pregunta”, aseguró.

“Se calcula que las compañías, Google, Instagram, poseen más de 10.000 datos identificados de cada uno de nosotros. (…) Nos conocen completos. Tenemos que entender que con matemáticas somos capaces de saber, de entender. (…) La IA nos va a ayudar, pero si no tenemos control sabe todo de nosotros, nos quita la privacidad y nos quita la verdad“, cerró.

Puede ver su truco aquí: