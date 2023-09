El domingo pasado, la NASA logró traer por primera vez las muestras masivas de un asteroide a la Tierra, se trata de Bennu, una roca espacial que fue alcanzada por una sonda que se posó sobre ella y extrajo material para posteriormente ser estudiado por científicos.

A través de una transmisión en vivo, la NASA emitió los momentos en que la cápsula con las muestras aterrizó y fue alcanzada por los expertos, que la movilizaron cuidadosamente y extrajeron de allí el recipiente con los restos del asteroide, pero no pudimos verlos.

Y es que los 250 gramos de roca y polvo del asteroide Bennu fueron trasladadas inmediatamente al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, donde se almacenaron y desde donde pronto serán distribuidas en partes a científicos de todo el mundo.

De hecho, en Houston precisamente la agencia espacial construyó una “sala limpia” espacialmente para las muestras de Bennu, que incluye los elementos necesarios para que los restos se mantengan intactos y no se vean intervenidos por las condiciones de la Tierra antes de ser analizados.

Sí. La NASA presentará las muestras al mundo a inicios de octubre. Allí los científicos terminarán de desmontarlas en una transmisión en vivo y estas podrán ser vistas a penas salgan de su recipiente.

El importante evento tendrá lugar el próximo 11 de octubre a las 11:00 AM Eastern Time (ET), que en Chile serán las 12:00 PM.

Cabe recordar que estas muestras son consideradas “masivas” por ser una cantidad contundente en comparación con otras muestras menores que se obtuvieron en el pasado. Si bien en teoría deberían ser 250g, los científicos no lo sabrán con certeza hasta que destapen el recipiente.

Bennu contiene moléculas que se remontan a la formación del Sistema Solar hace 4.500 millones de años y que podría arrojar luz sobre preguntas que han intrigado a la humanidad durante siglos, como el origen de la vida y de nuestro propio vecindario cósmico.

“A scientific treasure box.”

Scientists gasped as the lid was lifted from the #OSIRISREx asteroid sample return canister, showing dark powder and sand-sized particles on the inside of the lid and base.

Read more from the @NASA_Johnson curation lab: https://t.co/JBw6TCI7kB pic.twitter.com/t43QEDLH7G

— NASA Astromaterials (@Astromaterials) September 26, 2023