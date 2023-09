El jueves 21 de septiembre, el astronauta estadounidense con raíces salvadoreñas, Francisco (Frank) Rubio, cumplirá un año en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), luego de tener que alargar su misión de 6 meses por una falla en la nave que lo traería de vuelta a la Tierra.

Tras cumplir 365 días a bordo de la ISS, Rubio se convertirá en el astronauta estadounidense que pasó más días en la órbita terrestre, superando al astronauta retirado de la NASA, Mark Vande Hei, que portaba el récord anteriormente con 355 días.

Recordemos que Frank Rubio fue enviado a la estación espacial el 21 de septiembre de 2022 junto a dos astronautas rusos de la agencia Roscosmos. Sin embargo, la cápsula rusa Soyuz que los traería de vuelta sufrió una fuga de refrigerante a mitad de la misión. La agencia espacial rusa estimó que no era seguro que regresaran en esa nave.

Esto último provocó la larga espera de los astronautas, que debieron doblar el tiempo de su misión en lo que se gestionaban los preparativos en la Tierra para recogerlos. En tanto, continuaron trabajando en la ISS.

Frank Rubio dejó su huella en la NASA

Rubio por su parte, se convirtió en un referente y casi en el rostro de este inconveniente, puesto que es uno de los primeros astronautas con raíces latinas en viajar al espacio y en pasar tanto tiempo en la ISS.

En una rueda de prensa que dio el pasado martes, sólo dos días antes de cumplir un año en la órbita de la Tierra, comentó como se siente al respecto.

“Creo que la importancia de ser un modelo a seguir es mostrar esfuerzo, actitud y, cuando te equivocas, admitirlo. Admitir tus errores y mostrar esa resiliencia para hacerlo, y luego mejorar después de eso”, recoge el medio Space.

Por otro lado, admitió que si le hubiesen ofrecido pasar tanto tiempo en la ISS inicialmente, hubiera rechazado la misión, puesto que tenía varios compromisos que atender en la Tierra. La mayoría referentes a su familia, especialmente a sus hijos.

“Una cosa que he tratado de hacer, y espero haber logrado (ciertamente no lo he hecho perfectamente) es mantener una actitud positiva y estable durante toda la misión, a pesar de los altibajos internos”, explicó.

“Intentas concentrarte simplemente en el trabajo y en la misión y mantenerte firme. Porque, en última instancia, todos los días tienes que presentarte y hacer el trabajo aquí en este entorno tan implacable”, agregó después.

¿Cuándo regresa a la Tierra?

De acuerdo con CNN, el retorno de Frank y sus compañeros tiene fecha para el 27 de septiembre de este año. Es decir, casi una semana después de haber cumplido 365 días en la ISS.

Para entonces, ya contarán con 371 días de estadía en la órbita de la Tierra y pertenecerán al selecto grupo de astronautas que han pasado más de un año corrido en el espacio.