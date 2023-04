Esta semana, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios del Pentágono entregó algunos resultados de un análisis de fenómenos aéreos no identificados, conocidos como “OVNI”, a un subcomité de Servicios Armados del Senado en EE.UU.

La información, entregada por Sean Kirkpatrick, director del organismo, detalló que el gobierno se encuentra rastreando poco más de 650 casos de avistamientos de OVNI y que, hasta ahora, no se han encontrado indicios creíbles de que estos objetos tengan un origen extraterrestre.

“De los más de 650, hemos priorizado aproximadamente la mitad de ellos por tener un valor anómalo e interesante, y ahora tenemos que revisarlos y decir ‘¿De cuántos de ellos tengo datos reales?”, explicó Kirkpatrick.

“En nuestra investigación, AARO no ha encontrado evidencia creíble hasta el momento de actividad extraterrestre, tecnología fuera del mundo u objetos que desafíen las leyes conocidas de la física”, agregó.

Los fenómenos OVNI podrían ser tecnología extranjera, dice el Pentágono

Esto último da paso a la discusión de que estos fenómenos no identificados tienen que ver más bien con tecnología extranjera, pero no fuera del planeta. De hecho, los senadores consultaron a Kirkpatrick sobre la posibilidad de implicancia de países como Rusia y China, según recoge CNN.

El experto manifestó que existe una preocupación por el desarrollo de estas tecnologías y que en aquellos casos se investigaría el origen más a fondo por parte de organismos de inteligencia. Sobre si esto podría ser peligroso para EE.UU, aseguró que no hay pruebas, pero la posibilidad sería alta.

“Tienen menos aversión al riesgo en el avance técnico que nosotros. Simplemente, están dispuestos a probar cosas y ver si funciona ¿Hay capacidades que podrían emplearse contra nosotros tanto en ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) como en armas? Absolutamente. ¿Tengo pruebas de que lo están haciendo en estos casos? No, pero tengo indicadores preocupantes“, dijo.

Sin embargo, también admitió que hay algunos registros que no se han logrado o no se lograrán esclarecer, puesto que no hay más evidencia que un video, lo que en ciertos casos no sería suficiente para llegar a una conclusión certera.