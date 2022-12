La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, anunció este martes 13 de diciembre un “gran avance científico histórico” en la búsqueda durante décadas de la fusión nuclear, la energía que alimenta el Sol y las estrellas.

Investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California produjeron por primera vez más energía en una reacción de fusión de la que se utilizó para encenderla. Esto se denomina ganancia neta de energía, según informó el Departamento de Energía.

El logro allanará el camino para los avances en la defensa nacional y el futuro de la energía limpia, dijeron los funcionarios. Granholm compareció junto a los investigadores del Livermore en una conferencia de prensa en Washington.

“Se trata de un logro histórico para los investigadores y el personal de la Instalación Nacional de Ignición, que han dedicado sus carreras a hacer realidad la ignición por fusión, y este hito sin duda impulsará aún más descubrimientos”, expresó en un comunicado.

La asesora científica de la Casa Blanca, Arati Prabhakar, que compareció junto a Granholm, calificó la ignición por fusión de “tremendo ejemplo de lo que la perseverancia puede lograr” y de “maravilla de ingeniería inimaginable”.

Por su parte, la subsecretaria de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, en inglés) Jill Hruby afirmó en la comparecencia ante los medios que el pasado 5 de diciembre, cuando los científicos lograron la fusión nuclear con ganancia neta de energía, fue “un día importante para la ciencia”.

“Alcanzar la ignición en un experimento de fusión controlada es un logro que viene tras 60 años de investigación global de desarrollo, ingeniería y experimentación”, indicó Hruby.

On December 5, a team at LLNL’s National Ignition Facility (NIF) conducted the first controlled fusion experiment in history to reach this milestone, also known as scientific #energy breakeven, meaning it produced more energy from #fusion than the laser energy used to drive it. pic.twitter.com/Z0MA5YrphP

— Lawrence Livermore National Laboratory (@Livermore_Lab) December 13, 2022