Un grupo de astrónomos ha presentado un catálogo con casi 20.000 galaxias “nunca vistas antes” detrás de la Vía Láctea, en la conferencia “VVVX Survey” organizada en el histórico Observatorio Astronómico Vaticano.

El equipo, según un comunicado difundido el miércoles por la Santa Sede, se ha dedicado a observar con infrarrojos las partes internas de nuestra galaxia en los últimos doce años a través del telescopio VISTA del Observatorio Europeo Austral en Chile.

